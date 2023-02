Kozel po Plzni: Bačkovský asi má podíl na gólu. Chytal kvůli Spartě

Kozlova parta sahala v Plzni do poslední chvíle po bodu. Po změně stran dokázal liberecký Ľubomír Tupta povedou přízemní střelou srovnat na 1:1, ale nakonec všechny tři body zůstávají ve Štruncových sadech po domácí výhře 2:1. „Bylo to vyrovnané utkání. V poli jsme se domácím vyrovnali. Možná jsme byli i v některých situacích kvalitnější, ale bohužel se rozhoduje v šestnáctkách,“ shrnul utkání trenér Slovanu Luboš Kozel.

Do poslední chvíle jste v Plzni sahali alespoň po bodu. Mrzí vás, že jste neuhráli alespoň remízu?

„Samozřejmě, každá porážka mě mrzí. Ano, mohu mužstvu vyčíst nějaké chyby, ale nasazení i kvalita v určitých fázích hry byla z naší strany velmi dobrá, v poli jsme se domácím vyrovnali. Možná jsme byli v některých situacích kvalitnější, ale bohužel se rozhoduje v šestnáctkách. Udělali jsme nějaké chyby, které domácí potrestali, Plzeň byla také důraznější. Celkově to z naší strany nebyl špatný výkon, ale limituje nás finální fáze, kvalita centrů a standardních situací. V tom všem byli domácí lepší.“

Co říkáte na povedený průnik a následnou krásnou branku Ľubomíra Tupty?„Potěšilo mě to. Jsem rád, že se prosazuje. Měli jsme zájem o jeho příchod, protože víme, že je to gólový hráč. Je silný v kombinaci, velmi pohyblivý a jeden z mála v našem týmu má i kvalitní koncovku. Takže jsem rád, že k tomu gólu dospěl takhle hezky a zakončil to kvalitní střelou.“

Plzeň - Liberec: Tupta si skvěle potáhl míč a srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Co říkáte na výkon brankáře Bačkovského, který dostal přednost před Vliegenem? Vypadalo to, že měl problémy s vysokými centry na zadní tyč.

„Byly tam dvě nepříjemné situace. První byla inkasovaná branka, na které asi podíl má. Druhá byla před nastřelením břevna. Celkově to nechci víc hodnotit, protože si to vyhodnotí s trenérem brankářů.“

Proč jste se rozhodl pro změnu na brankářském postu?

„My jsme tuhle změnu udělali, protože ve středu hrajeme pohár se Spartou. Normálně dáváme pro pohárové zápasy prostor brankáři číslo dvě. Ale on (Bačkovský) je u nás na hostování ze Sparty, takže ve středu nastoupit nemůže. A v zápasech, do kterých dosud naskočil, chytal výborně, proto jsme chtěli, aby dnes hrál. Čeká nás anglický týden. Takže ve středu nastoupí Vliegen.“

Šetřil jste se na nejbližší pohárový zápas vzhledem k výběru základní sestavy proti Plzni?

„Určitě ne. My jsme tady chtěli dneska vyhrát. Oproti minulému utkání (2:2 s Olomoucí) jsme udělali nějaké změny v sestavě. Chtěli jsme víc dostat do hry Doumbiu, o němž si myslíme, že má kvalitu na to, aby nám pomohl, a dosud ještě nehrál v základní sestavě. Byl to dobrý krok. Ještě jsme udělali změnu na hrotu, kde se nám v minulém zápase nelíbil Olatunji, proto dostal příležitost Rondič. A poprvé mohl nastoupit Ndefe, takže jsme toho využili.“