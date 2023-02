VIDEO: Baník - Hradec 0:2. Trápení pokračuje, druhá domácí prohra v řadě

Baník po dvou porážkách poslal do hry poprvé od začátku dorostence Šína a albánského stopera Bitriho, ale velkou změnu v herním projevu domácích to nepřineslo. Ostrava postrádala rychlejší finální fázi, která by překvapila organizovanou a zformovanou defenzivu soupeře.

Protože Hradec se dopředu nehnal, odehrávala se v Ostravě celkem nezáživná podívaná bez gólových situací. Hosté si ale pomohli standardní situací a ve 23. minutě Leibl hlavou z rohu otevřel skóre. Ostrava se trápila a inkasovaný gól její bezradnost umocnil.

Po jednom z mála protiútoků sice Kuzmanovič překonal Bajzu, ale stál v ofsajdu a gól neplatil. Ze hry poprvé vážně ohrozil hostujícího brankáře až v nastavení prvního poločasu Tijani, ale jeho hlavičku Bajza reflexivně vyrazil před sebe.

V 54. minutě domácím vyšla kolmá akce a diváci už zvedali ruce na hlavy, ale Tijani po ideální Klímově přihrávce překopl z malého vápna prázdnou bránu. Ostrava i po neproměněné „tutovce“ na chvíli ožila a zatlačila Hradec. Ale v 70. minutě přišlo nedorozumění v domácí obraně a Lischkova ztráta, kterou ihned potrestal Ryneš druhým gólem.

To už měli Ostravané na ploše i uzdraveného kanonýra Almásiho, ale závěr už i s ním ztuhli v křeči. Hradec ubránil náskok i druhou jarní venkovní výhru. Východočeši vyhráli teprve druhé z posledních jedenácti vzájemných ligových utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 23. Leibl, 70. Ryneš Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Pojezný, Bitri, Lischka – Cadu (68. J. Juroška), Kaloč, Šín (77. Mišković), Šehić – Kuzmanović (46. Ji. Klíma), Plavšić (60. Buchta) – Mu. Tijani (60. Almási). Hosté: Bajza – Ja. Klíma, Kodeš (C), Leibl – Gabriel (90+3. P. Dvořák), J. Kučera, Pudhorocký, Harazim – Smrž, Ryneš (83. Čech) – Koubek (75. F. Kubala). Náhradníci Domácí: Hrubý, Letáček, Sanneh, Juroška, Boula, Buchta, Jaroň, Mišković, Klíma, Almási Hosté: Vízek, Reichl, Čech, Trusa, Novotný, Kubala, Dvořák, Jurčenko Karty Domácí: Lischka, Kaloč, Pojezný, Bitri Hosté: Harazim, J. Kučera Rozhodčí D. Starý – J. Kubr, D. Vodrážka Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 4 271 diváků

