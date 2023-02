Kováč o emocích a červené: Slyším, jak říká... Musím se poučit. Nita je šťastný

Co se dělo?

„Trošku jsem to přehnal, jsou to emoce. Viděl jsem jasný půlmetrový aut, pak z toho byly dvě standardky a velké šance, nebezpečné situace. Docela se mnou cloumaly emoce, je mi to líto, bohužel z toho byla červená karta. Nemám rád křivdu, tohle jsou evidentní věci, je to škoda.“

Hodně hlasitě jste všechno řešil se čtvrtým sudím až u lavičky domácích...

„Protože slyším, že čtvrtý rozhodčí říká, že je aut, a ono je to nakonec jinak... Vím, že všichni děláme chyby, ale nechtěl to prostě písknout. Bohužel to tak je, měli jsme to ubránit.“

Včetně penaltového zákroku.

„Ještě jsem to neviděl, nechci to hodnotit, asi byla. Přicházím o Baník doma, musím se z té červené poučit.“

Berete plichtu?

„Odvezli jsme si bod, za což jsme moc rádi, Olomouc je silný tým, jednoznačně má kvalitu. První poločas byl nervózní, Olomouc hrozila ze dvou standardek, které jsme špatně nabrali. Druhý poločas domácí prostřídali, dali tam Tondu Růska, měli šance. My jsme také prostřídali, jak Pikul, tak Sychra byli u šancí. Byli jsme kousek od výhry, nakonec máme bod, který bychom brali před zápasem. Je to pro nás škoda.“

Akce před prvním gólem se vám musela líbit, že?

„Krásná! Pikul si zatím zvyká na ligu, ale do zápasu dobře vstoupil. A pak to Míša Hlavatý trefil fantasticky.“

Nebyla druhá Janoškova branka spíš chybou gólmana Trefila?

„Vnímáme, že Trefil je v nějakém rozpoložení. Ale ten gól asi chytit nešel.“

Co defenziva? Jste spokojen, jak jste až na penaltový zákrok ubránili Chytila a spol.?

„Náš cíl je hrát vysoko, kluci toho dost uskákali. Ale více než penalta mě mrzí ten první gól, kde jsme propadli ve středu pole, nebyli jsme kompaktní. Takto vypadnout z koncentrace nemůžou.“

Znovu vám pomohl Florin Nita, viďte?

„Florin nám dává každý zápas šanci. Chceme po něm nějaké rozehrávky, ale hrajeme o záchranu, nechceme hrát od gólmana nějaké harakiri. Je to zkušený hráč, rozhoduje se sám. Zvládá to, je tady šťastný, je rád, že v Pardubicích je.“

A vaše pocity po návštěvě Olomouce, kde jste začínal?

„Olomouc mi dala moc, hrál jsem tady ligu, vzpomínám na zdejší fantastické hráče. Kovář, Kučera, Vlček... Zažili jsme tady evropský pohár, ale už s nikým v olomouckém fotbalu nejsem v kontaktu. Fandím však Tomáši Janotkovi, kterého sleduju na instagamu, je to dobrý mladý trenér.“