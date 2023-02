Trpišovský vyzdvihl Olayinku i Holeše: Santos si musí zasloužit důvěru

Dvě standardní situace, dva góly Petera Olayinky a vítězství nad Slováckem 2:0. Slavia se vzpamatovala z předešlé remízy z Teplic a po sobotním vítězství Plzně se znovu vrátila na první místo FORTUNA:LIGY. Navíc Jindřich Trpišovský odkoučoval 250. zápas v lize. „Je to fičák. Byl jsem šťastný za první ligový zápas v Liberci. Tehdy jsem ani nemohl uvěřit, že se to povedlo. Nyní mám 250… Je to obrovské číslo, v životě bych to neřekl,“ spokojeně se usmíval trenér Slavie.

Oddechl jste si, že jste napravili zaváhání v Teplicích?

„Před Slováckem jsme měli velký respekt, proto jsem rád, že jsme utkání zvládli. A dvojnásob, že jsme soupeře nepustili k vážnějšímu ohrožení branky. Předvedli jsme týmový, zodpovědný výkon. Byli jsme silní na ose hřiště. Vyhrávali jsme souboje, získávali odražené míče, hodně nám vycházela hra středem. Věděli jsme, že proti Slovácku není jednoduché si vytvořit šance. Je to kompaktní mužstvo, zkušené, umí si vyhovět, nedělá taktické chyby.“

Nakolik pomohl k relativní kontrole utkání návrat Tomáše Holeše?

„Hodně významně. Dobře hráli stopeři, ale klíč byl hráč před nimi. A tím byl Tomáš. Myslím, že vůbec středová trojice s ním, Hronkem a Zafeirisem pracovala skvěle. Zejména po ztrátě míče, pomohli si navzájem. Nevybavím si problém, který by na ose nastal. Tomáš byl obrovský klíč. Po přechodu na tři obránce i z pozice centrálního stopera dobře řídil hru. Jednoduše ukázal dominantní výkon. Po pěti měsících pauzy je to obdivuhodné. Těší mě, v jakém stavu se vrátil. Přišel připravený, přitom má za sebou jen pár tréninků a her s míčem.“

Odtrénoval jste 250. zápas v lize. Jak si takového čísla vážíte?

„Je to fičák. Byl jsem šťastný za první ligový zápas v Liberci. Tehdy jsem ani nemohl uvěřit, že se to povedlo. Nyní mám 250… Je to obrovské číslo, v životě bych to neřekl. Když jsme s klukama došli na stovku, bral jsem to jako neuvěřitelný počin. Všechno běží strašně rychle. Pořád mám pocit, že jsme v lize krátkou dobu.“

Dvěma góly rozhodl zápas Peter Olayinka, který v létě odejde do CZ Bělehrad. Ceníte si jeho přístupu k povinnostem?

„Olie věděl, že poslední dva výkony od něj nebyly úplně dobré. Pomohla mu celá útočná čtveřice. Má skvělé nasazení. Jak někdy mluvím o Standovi Teclovi, tak Olie je podobný psychologický typ. Dnes předvedl skvělý výkon, produktivitu a zaujetí pro hru. U něj vůbec nehrozí, že by něco odchodil. Má správný charakter.“

Slavia - Slovácko: Holeš krásně nabil Olayinkovi a ten se nemýlil, domácí vedou 2:0 Video se připravuje ...

Přitom v zimě naštval Jaroslava Tvrdíka odletem na focení do Bělehradu. Dokonce se prý zvažovalo, že bude pro jaro odstavený…

„Jsem rád, že to dopadlo dobře. Už teď přemýšlím, co bude, až v létě odejde. Když hledáme se skauty levé křídlo, vždycky jim říkám, že potřebujeme druhého Olayinku. Dosud se nám ale nepodařilo podobný typ najít. Užitečnost Olieho je neskutečná. Navíc je produktivní, emoční hráč, umí strhnout tým, nebojí se vypjatých situací, nebojí se být klíčovým mužem. V zimě to dopadlo nejlépe pro všechny strany. Když bylo jasné, že pro jaro zůstane, moc velká debata nebyla. V podstatě jsme dostali zelenou, větší debaty neprobíhaly. Ale nebyl jsem úplně u všeho, jelikož jsme v tom čase odlétali na soustředění.“

Proč nebyl v nominaci Eduardo Santos?

„Pro nespokojenost s posledním výkonem.“

Budete s ním mít ještě trpělivost?

„To záleží na něm. Jsme tým, který si nemůže dovolit výkyvy. Musíme vyhrávat každý víkend. Dnes jsme takovou debatu vedli i s jiným hráčem. Ve Slavii není prostor dávat si pozor na devatenácti křižovatkách a na té dvacáté si říct, že to dobře dopadne. Když Santos chce, je schopný být skvělý, ale problém je v pravidelnosti a výkyvech. Nyní si musí zasloužit důvěru týmu i nás. Je otázkou, jestli se mu to vůbec povede. Nemůžeme si dovolit, co se stalo v Teplicích. Nejsme zvědaví, aby někdo odvedl poloviční práci. Až o něm budeme přesvědčení, třeba Santos další šanci dostane.“

Dva góly jste vstřelili ze standardních situací. Pilovali jste je?

„Ano, hodně jsme jim věnovali. V jarní části nám moc nešly. Chtěli jsme se od nich odrazit. Slovácku se dávají hrozně těžko góly, standardky mohly být klíč. Pomohl nám Zafeiris, který při zahrávání nahradil Ševčíka.“

Co vůbec říkáte na Zafeirisův výkon?

„Když je na míči, není moc hráčů, kterým by se s ním hrálo špatně. Musíme si ještě zvyknout na jeho řešení. Podobné to bylo i u Nica Stancia. Také to chtělo čas. Christos kouká po zisku okamžitě nahoru, má přehled o situacích. V tom spočívá jeho výjimečnost. Proti takovému důslednému soupeři pak může udělat rozdíl. V přechodové fázi je výborný. Ukázal to už v Teplicích. Nebojí se vzít míč pod tlakem.“

