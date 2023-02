Zafeiris má strop výš, než měl Stanciu. Baník? Zoufalství, hrají o záchranu

Dominantní výkon Tomáše Holeše a velmi nadějný debut Christose Zafeirise v základní sestavě: Slavia proti Slovácku zvládla vyplnit omluvenku za teplický průšvih takřka bez chybičky. „Skvělý fotbalista,“ shodli se v hodnocení mladého Nora redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan „Podry“ Podroužek a Jan „Vacíno“ Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. „Přirovnal bych ho ke Stanciovi, ale Zafeiris má oproti němu jednu obrovskou výhodu: je to skutečně celoplošný hráč,“ říká Podroužek: „Stanciu nikdy nebyl dobrý ve hře po ztrátě míče, ale tohle Zafeiris má. Hodí se mužstvu nahoru do kreativity, ale hodí se týmu i po ztrátě balonu, má dobré chování v obranných soubojích. V tomhle má pro západoevropské kluby vyšší strop, než Stanciu.“

Zafeiris zaujal i Vacka, který ale přirovnání ke Stanciovi moc nebere: „Stanciu se ve Spartě trochu schovával, když se nedařilo, ale tenhle frajer chce pořád balon. Není alibista,“ líbí se Vackovi. Oba redaktoři se nicméně shodují na tom, že Baník hraje ve zbytku sezony o záchranu.

„Jsou v bezprostředním ohrožení. Navíc když se podíváte na utkání Baníku s Hradcem, tak to je zoufalství. Neuvěřitelné,“ kroutí hlavou Podroužek. „Chování Davida Lischky před druhým gólem? To bylo tak vychlazené, že jsem to na téhle úrovni dlouho neviděl,“ přisazuje si Vacek.

Podroužek s Vackem se vracejí i k podivnému posuzování hraní rukou v české lize. „Pocitově to pro mě ve Zlíně byla jasná ruka, ale když jsem pak sudího Zelinku viděl na parkovišti po zápase, tak ten byl úplně vysmátý a se všemi se tam objímal. To jsem věděl, že si musí být jistý, že to nepísknul dobře,“ diví se Vacek.

Není Slavia až příliš závislá na Tomáši Holešovi?

Najdou v Edenu náhradu za odcházejícího Olayinku v Česku?

Krejčí ml. se dostává do problémů, protože se snaží řešit věci fotbalově…

Vzpomínka na Martina „Pěnu“ Pěničku

Vyrostl Ogbu vedle Ousoua ve skutečnou oporu?

Radoslav Kováč táhne nahoru Pardubice. Má někdy v budoucnu na Spartu?

Trable v kádru ostravského Baníku a nepříliš příznivý los

Janošek: přestupové téma pro českou klubovou špičku?

Která Sparta ve Zlíně byla ta „pravá“?

Kdo je zatím nejlepším týmem jara?

Podívejte se na VIDEO