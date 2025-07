Návrat „jako z filmu“. Mašek se Stránským si vyslechli nadávky, pak sestřelili Boleslav

Pro kontext, mladoboleslavští odchovanci opustili v létě klub zadarmo. Končily jim smlouvy, v zimě tedy mohli podepsat v novém působišti budoucí kontrakty. Vedení ale tehdy odmítlo zimní přestup, oba si na Liberec museli počkat až do léta. „Představitelé Liberce se snažili usilovně oba perspektivní fotbalisty odlákat, až téměř na hraně fér způsobů,“ stěžoval si před rokem David Trunda.

Stránský následně dohrál sezonu v základní sestavě, Mašek jen dostřídával. Dá se říct, že ve stejné pozici jsou ve Slovanu. Talentovaný středopolař, který má za sebou i mistrovství světa do 21 let, se usadil vedle Michala Hlavatého, ofenzivnější Mašek si bude hledat cestu skrze konkurenci. V Mladé Boleslavi tak začal na lavičce a mohl si „užít“ rozcvičku u domácího kotle.

„Fanoušci do mě při rozcvičce šili celý poločas. Nebudu říkat, co tam zaznělo, ale rýpali. To k fotbalu patří. Ale já jsem jim to vrátil,“ poznamenal 21letý útočník.

Je to tak, na hřiště vyběhl za stavu 1:3 a v 89. minutě zmrazil domácí přesnou hlavičkou na 3:3. Jeho první reakce? Vztyčený ukazováček u pusy signalizující „pššt“, právě v reakci na předchozí pokřiky. Po menším oslavném klusu ale dal ruce nad hlavu a omlouval se. „Jak je fotbal spravedlivý, tak se mi ten gól podařilo dát,“ usmíval se.

Přiznal, že s bývalými spoluhráči proběhly hecovačky už dávno před výkopem. Ani na hřišti si nic nedarovali. „Moc dobře oba dva znám, trochu jsme se poškádlili. Možná zaznělo pár nadávek na hřišti. Ale jak se pískne do píšťalky, jsme kamarádi,“ přiznal domácí David Pech.

Aby byl příběh vyrovnávacího gólu úplný, možná více jak polovinu gólu zařídil druhý „vyvrhel“. Kreativec Stránský namířil do vápna prakticky bezchybný míč, který přeletěl o potřebných pár centimetrů hlavy obou domácích stoperů, a Maškovi pak stačilo jen nastavit hlavu. Na první pohled bylo vidět, že spolu oba fotbalisté hrávají už od dorostu.

„Hned po zápase jsme se bavili, že to je jak z filmu. Jak se známe, tak jsem věděl, že ten míč tam bude dávat a rozeběhl jsem se do vápna,“ byl nadšený Mašek.

Se svým kamarádem možná poprvé v kariéře cítí abnormální tlak na výsledky. Remíza 3:3 je v kontextu vývoje utkání pro Slovan ziskem, sezonu plnou ambic chtěl ale určitě začít lepším výsledkem. „Tlak tu je, cílem je top šestka, ale my bychom chtěli ještě výš,“ naznačil Mašek myšlenky na místa tabulky zajišťující Evropu. „Vůbec nechci hodnotit po prvním zápase. Ale když se podívám na tým, je silný. Chce to tu zarputilost, s jakou jsme hráli za stavu 1:3.“

Trenér Liberce Radoslav Kováč po utkání před celou kabinou vyzdvihl Maškův přínos s tím, že tak by měl do zápasu naskočit hráč, který nehrál od začátku. Mladoboleslavský odchovanec má opět o krůček blíže k základní sestavě, ačkoliv jeho největší konkurent Raimonds Krollis rovněž skóroval. Dostane příští týden proti Pardubicím větší minutáž?