Zafeiris může být terno, říká Nečas. Co provést s Laštůvkou a spasí se Baník?

Typičtí špílmachři už z dnešního fotbalu plného univerzálních vojáků mizí, tak mluvme třeba o kreativních hráčích. Zvlášť v české lize přitom jakýkoli tvořivý záložník s vytříbenější technikou, schopný dirigovat hru, vysílat průnikové přihrávky nebo přesné dlouhé pasy, široko daleko vyčnívá. Bývalý výborný středopolař a nyní trenér Radim Nečas se v novém dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER zaměřuje právě na ně a prozrazuje jména svých tří favoritů. Hlavně pak rozebírá schopnosti dvou cizinců, jimiž si v srdci zálohy vypomohla pražská „S“: sparťana Kaana Kairinena a slávisty Christose Zafeirise. „Kopací techniku má výbornou, může to být dobrá trefa,“ chválí najmě druhého jmenovaného.

Třiapadesátiletý expert, který je nyní šéftrenérem reprezentací plážového fotbalu, se krom jiného věnuje také ostravskému Baníku. Ostatně právě z Ostravy putoval v roce 1992 do Edenu za tehdy rekordních 24 milionů korun. Jenže zatímco sám zažil slavné časy, teď se jeho někdejší tým topí v krizi. Tři porážky za sebou, z toho dvě doma, 11. místo a pouhé čtyři body náskoku na první barážovou příčku obsazenou Teplicemi, to je krušná realita.

Aby toho nebylo málo, proti Hradci Králové (0:2) selhali hráči, kteří by měli platit za opory. Vzájemný nesoulad mezi stoperem Davidem Lischkou a Janem Laštůvkou před druhým inkasovaným gólem jako by symbolizoval rozpoložení mužstva kouče Pavla Hapala. „Nezávidím mu, bude pod enormním tlakem,“ ví dobře Nečas a nabízí svůj názor na to, zda přišel čas nahradit čtyřicetiletého kapitána mezi třemi tyčemi nebo jestli Baníku opravdu hrozí nejhorší.

Úplně nejhlouběji do sestupového bahna zabředl Zlín, byť v zápase se Spartou (2:3) sahal po remíze. V tomto utkání také ožilo žhavé téma: po které ruce mají rozhodčí odpískat penaltu, a po které naopak ne. Sudí Miroslav Zelinka to vyřešil tak, že pokutový kop přiřkl jen domácím. A Nečas na to má jasný názor...

LIGOVÝ INSIDER s Radimem Nečasem