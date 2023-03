Baník: starosti se záchranou, výkyvy jako za Vrby. Hapal však má důvěru

Po vysoké výhře 5:0 v Teplicích propukly bujaré oslavy, euforie, pocit skvěle vykonané práce. Vše bylo tak růžové… Neuběhl ani měsíc a na Baník po třetí prohře v řadě pískají fanoušci, protože jejich milovaný klub spadl do poslední skupiny a hraje regulérně o záchranu. Před sebou má klíčový duel s Pardubicemi a ani ostravští příznivci nejsou vzhledem k formě obou mužstev přesvědčeni o tom, že bude lépe. Co teď? Rozstřelit sestavu a vypustit na plac mladíky, když na východě Čech půjde před těžkým losem o všechno? Nebo snad (opět) vyměnit kouče? „Nic takového absolutně nepřipadá v úvahu, Pavel Hapal má stoprocentní důvěru vedení,“ reaguje šéf Luděk Mikloško.

Zbývalo dvacet minut do konce, Hradec Králové právě vstřelil druhou branku. Útrobami Městského stadionu přes tiskové středisko zrovna procházel jeden z partnerů klubu, na hlavě měl čepici se znakem FCB. „Jdu domů, už se tady neukážu. Lituju vás, že se na to musíte ještě dívat,“ prohodil naštvaný sponzor směrem k novinářům a opravdu mířil z Vítkovic pryč.

Los do konce ZČ 22. kolo: Pardubice–Baník

23. kolo: Baník–Sparta

24. kolo: Č. Budějovice–Baník

25. kolo: Baník–Liberec

26. kolo: Slovácko–Baník

27. kolo: Baník–Plzeň

28. kolo: Ml. Boleslav–Baník

29. kolo: Baník–Slavia

30. kolo: Olomouc–Baník

Je třeba i s připomenutím chabé nedělní čtyřtisícové návštěvy dodávat víc k tomu, jaká je momentálně v Ostravě fotbalová nálada?

„Špatná,“ ví bývalý hráč Baníku Miroslav Matušovič. „Na to, o jaký jde klub a s jakými ambicemi, má strašné výkyvy,“ mrzí ho.

„Přitom podle mě patří do top trojky. Ani ne do čtyřky, ale trojky. Je to velkoklub,“ zdůrazňuje kouč Miroslav Koubek. S „votroky“ svého bývalého zaměstnavatele v neděli porazil díky taktickým šachům, efektivitě i štěstí při neproměněných šancích domácích.

Se slovem štěstí však nechoďte na Pavla Hapala. „Asi jsme něco urazili, je třeba, aby se teď jeden vedle druhého zamyslel, co to bylo a kde je chyba,“ nabádá trenér Slezanů k interní analýze.

A nutno dodat, že už i jemu docházejí úsměvy. Když střídal Pavla Vrbu, díky nadhledu a gentlemanství uklidnil atmosféru na Bazalech, nakopl trio Ladislav Almási, Srdjan Plavšič, Nemanja Kuzmanovič a zvládal domácí zápasy. Zdálo se, že z nejhoršího je stoletý celek venku.

Jenže jaro fakt není dobré.