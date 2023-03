Dloubák: Ruce se mají trestat míň. Pískat vše? Nefotbalové, říká Kureš

Je to oříšek, se kterým mají starost i lidé, kteří pravidla sami vymýšlejí. Jedním z těch, kteří je zavádějí do českého prostředí, je předseda pravidlové komise FAČR Jiří Kureš, který pro deník Sport a iSport.cz vysvětlil, proč je současný trend posuzovat ruce benevolentněji – a na druhé straně proč je pravidlo i trochu gumové a ne daleko exaktnější.

Celý exkluzivní rozhovor sledujte a poslechněte si v pořadu a podcastu Dloubák, kde Jiří Kureš popisuje, jaký má smysl pravidlo o ruce, proč se píská míň nedovoleného hraní rukou, podrobněji popisuje klíčové a diskutované situace z posledních týdnů v české lize, jaká pravidla se mu ve fotbale nelíbí, ale i jaké situace byli Češi ve FIFA schopni prosadit.

Slyšíme hlasy diváků i fotbalového prostředí, že už se v pravidle o ruce vůbec nevyznají a nevědí, co je ruka. Proč se tedy nepískají všechny ruce?

„Kdysi se to delší dobu zkoušelo. Ale zjistilo se, že to není efektivní pro fotbal, protože se pískal každý dotek ruky. Pravidlo bylo samozřejmě jednodušší, ale s tím vznikalo i strašně moc pokutových kopů oproti přirozené hře fotbalu. Proto se to zrušilo. Hráči si ty ruce neuříznou, nepřivážou k tělu, když to přeženu, když běhají. Bylo to nefotbalové, aby se pískal každý dotek ruky, protože pohyb ruky k běhu patří.“

Přispívá k tomuto trendu i VAR? Zvlášť ze začátku si pamatuji, že se mnozí fotbalisté snažili nastřelit z bezprostřední vzdálenosti ruku protihráče. Pokud by se pak pískalo všechno, nezalekl se VAR toho, že by hráči nedělali ve vápně nic jiného, než že by se snažili nastřelit ruku soupeře?

„Ano, přesně. Samozřejmě by se toho dalo zneužívat. Ani fotbalu neprospívají prostoje a čekání. Ale myslím si, že samotný výklad ruky se přítomností VAR až tolik nezměnil, nemá na něj vliv. Můžeme si myslet, že dříve to byl ze strany sudích trochu alibismus, že rozhodčí pískali ruce méně a mysleli si, že je VAR případně napraví. Ale dnes jsou pravidla nastavena tak, že i když je ruka od těla, ale odpovídá přirozenému pohybu, tak se nepíská. A samotný výklad skutečně přispěl k tomu, že se hra rukou píská o hodně méně než dříve.“

O kolik?

„Rozhodčí na podzim nařídili ve 128 utkáních tři penalty za hraní rukou. Z toho jednou sám sudí a dvakrát po intervenci VAR. Celkem VAR zkoumal tichou kontrolou 33 hraní míče rukou ve vlastním pokutovém území. Intervenoval pak ještě ve dvou případech, kdy útočící hráč vstřelil branku sám bezprostředně po hraní míče rukou. Rukou, které byly dříve zakázané, je daleko míň.“

Aby si to tedy fanoušek mohl zjednodušit a pochopit hru rukou. Platí tedy, že když hráč normálně běží a nedělá rukama nic navíc, nebude z toho penalta?

„Ano, dalo by se to tak říct. IFAB a FIFA skutečně chtějí, aby byl běh kvalitní a fotbal se přizpůsobil běžcům atletům. Ideál je, abychom vymýtili ‚soft‘, tedy přísné penalty. Ale myslím, že pravidla nejdou nastavit tak, aby to bylo jednoznačné. Je to kontaktní sport. Když odběhnu od ruky, ne každý kontakt rovná se přestupek. Největší problém vidím v posouzení, kdy se jedná o přirozenou polohu ruky a kdy ne, u každého hráče i pohybu je to jinak, každá situace je různá.“

Mnozí ale tomuto trendu vyčítají, že pravidla jsou natolik gumová, že se pod ně schová vlastně vše.

„Skutečně se nejedná o jednoduché pravidlo, některé změny se mi také nelíbí. Kritéria daná jsou, ale někdy není možné je úplně přesně uchopit, protože každá situace je jiná. Někdy jde o hraniční situaci, kterou jeden rozhodčí pískne a druhý ne. I rozhodčímu může z jednoho úhlu připadat jasná, z druhého daleko méně a pak to vyvolává diskuze a emoce. Musí ale existovat jistá tolerance, protože to nejde vždy nalajnovat.“

Které kritérium je každopádně nejdůležitější, když rozhodčí posuzuje hru rukou?

„Myslím, že hlavní kritérium je právě pohyb ruky, která se dotkla míče. Zdali odpovídá konkrétnímu pohybu těla při běhu. To předčí kritérium, že ruka byla, řekněme, v nějaké pozici více od těla, ale skutečně ve chvíli, kdy ke kontaktu došlo, tak už šla k tělu a úhel se zmenšil.“

Jakou roli hrají úhly v posuzování rukou?

„Existuje pomocný výklad úhlů paží od těla, že ruka je zhruba do 45 stupňů paže od těla, pak se posuzuje za přirozenou, vyjma jediného případu, kdy ruka směřuje vyloženě proti míči. Tam je vidět úmysl. Od 45 do 60 stupňů zase existuje pomocný výklad, že se posuzuje už víc kritérií. Vzdálenost letu míče od hráče, který kope. Rychlost letu míče – čili jestli je nastřelen z krátké vzdálenosti a prudčeji, tak se neposuzuje jako hra rukou, když je z větší vzdálenosti a pomalejší, tak i těch 45-60 stupňů už se posuzuje jako zakázaná hra. A v rozmezí 60-90 stupňů se říká, že už je zjevně od těla, takže se posuzuje jako přirozená, vyjma zase těch výjimek, kdy hráč třeba sám sobě nastřelí ruku.“

To aby si s sebou VAR bral úhloměr.

„Samozřejmě to jsem slyšel mockrát, jestli si rozhodčí berou úhloměr na hrací plochu. Ale je to pomocné kritérium, které by mělo rozhodčím pomoci v daném okamžiku, protože když dojde ke kontaktu ruky, je to komplikované pravidlo. Říkáme, že by si rozhodčí měl v hlavě vyfotit hráče, v jaké poloze přibližně byl, zkusit zafixovat polohu ruky a říct si u polohy těla, jestli bylo v pohybu, v jakém pohybu, statický nebo dynamický postoj toho hráče atd. A to vše si musí okamžitě rychle zafixovat, protože se to samozřejmě s každým okamžikem rychle mění.“

Ale jedna věc je úhel paže, druhá zase úhel, který vytváří předloktí, jako to bylo v případě Antonína Fantiše.

„Ano. Proto právě tady upozorňuju, že je to skutečně úhel paže od těla. Není to úhel předloktí, protože FIFA s poslední změnou chce, aby se skutečně posuzovala ruka podle přirozené polohy vzhledem k danému pohybu těla.“

Každopádně cítíme, že existují velké rozpory. Třeba ve zmiňovaném případě, kdy si hráč vlastní nešikovností nastřelí vlastní ruku, ať už je od těla, jak to jen jde. Je něco, co se vám na současných pravidlech nelíbí?

„Tohle je třeba pravidlo, které chápu ze všech nejmíň. Ano, je to nešikovnost. Přesně to říkají i hráči v nižších soutěžích, kde samozřejmě osvěta není tak vysoká a když rozhodčí takovou ruku pískne, hráči ani neprotestují, protože pravidla také neznají. Hráč si pak řekne, že je ‚kopyto‘, všichni jsou spokojenější, než když se to nepískne. Nicméně pravidla platí pro všechny a snažíme se je nastavovat všechna stejně.“

Jaký má ale takové pravidlo smysl? Zdůvodňují ho IFAB či FIFA nějak srozumitelně?

„Taky jsem to právě až tolik nepochopil. Mluví se o vědomém hraní, kdy fotbalista zahraje míč a následná teč už neplatí. Respektuji to a vykládám to, jak to chce FIFA, ale nelíbí se mi to a myslím, že tato ruka by podle mého názoru měla být zakázaná. Příčí se mi to, je to tak zjevná ruka, že ji celý stadion vidí. Místo toho, aby pravidlo zrušili, tak ho ještě rozšířili, že nejde jen o odkop míče do vlastní ruky, ale nastřelení vlastní ruky od jakékoliv části těla.“

0:00 Ruka Antonína Fantiše. Co hraje roli u hraničních rukou?

10:10 Proč se nepískají všechny ruce? Proč jsou pravidla gumová a jaký má být ideál u posuzování rukou?

18:12 Ruka Jaroslava Zeleného a Igoha Ogbua. Proč je jeden přirozený pohyb ruka a druhý ne?

25:37 Jaký smysl (ne)dává pravidlo, které chrání nešikovnost hráčů?