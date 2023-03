Pospíšil se vrací do Olomouce: Táhlo mě to domů, jinam jsem nechtěl

Pospíšil na Hané podepsal smlouvu do léta 2025 s opcí na další rok. „O svém návratu jsem přemýšlel intenzivně zhruba rok a půl. Táhlo mě to domů do Olomouce. Nedokázal jsem si představit, že bych se vrátil do Česka do jiného klubu,“ řekl Pospíšil.

Technický záložník získal se Sigmou český pohár v roce 2012. Kromě Olomouce hrál za Plzeň a Jablonec. V české lize odehrál Pospíšil 148 utkání a dal 18 gólů. Třikrát oblékl dres české reprezentace.