Chramosta sejmul Hradec a Pelta se tetelil: To jsme je rozmontovali, co?

Pelta zářil štěstím, logicky by měl i David Horejš, ne? Omyl. Když dostal na tiskové konferenci otázku, zda je Jablonec po třech výhrách z posledních čtyř zápasů z nejhoršího venku, zakroutil hlavou. „Vůbec o tom nechci mluvit,“ skoro vykřikl. „Nesmíme v ničem polevit. Tabulka je pořád vyrovnaná, každý zápas bude nadoraz. My nehodláme řešit jiné výsledky, musíme koukat na sebe. Sice jsme vyhráli tři zápasy v poslední době, ale třeba Sparta nás svlékla do naha. Ve hře je ještě spousta bodů.“

To jistě. Do závěru základní části FORTUNA:LIGY zbývá dlouhých osm kol. Stát se může cokoliv. Nicméně Jablonec začíná válet. Zvítězil na Baníku, sejmul Teplice, teď i Hradec. V těchto třech duelech nasázel deset gólů. Na podzim mátožný tým s nejasnou herní strukturou se během zimní pauzy nebývale proměnil. Fotbal na severu Čech dostává řád, má konečně smysl. Před nedělní sadou zápasů poskočil Jablonec do prostřední skupiny. Je na desátém místě. V takových vodách v aktuálním ročníku ještě neplaval.

„Jednoznačně jsme se herně posunuli,“ přitakal Horejš a pak vyjmenoval body, které mužstvo tlačí vzhůru.

Zlepšení disciplíny. Pečlivá a tvrdá práce na herních schématech. Každý hráč má v mužstvu jasně danou roli.

Při vší úctě k ostatním, nejvíce se to projevuje na Janu Chramostovi. Od Horejše dostal speciální úkoly podhrotového hráče. Má víc volnosti. I proto se v ofenzivních prostorech na hřišti cítí nadmíru skvěle. Hradec sestřelil dvěma góly.

Ten první byl luxusní a extrémně důležitý. Východočeši vedli 1:0. Gólman Pavol Bajza zneškodnil krátce po startu druhého poločasu penaltu Václavu Sejkovi. Zdálo se, že zápas se naklání definitivně na stranu domácích. Jenže přišlo zaváhání ve středu obrany, na levé straně vyplaval volný Jakub Považanec. Hradecký brankář se rozhodl vyběhnout mimo pokutového území a balon před jabloneckým nájezdníkem urvat do autu. U míče byl však pozdě, Považance zastavil nedovoleně. Červená karta a odchod do kabin. Skoro sedm minut se nehrálo. Čekalo se na příchod náhradního brankáře Michala Reichla.

A teď zpátky k Chramostovi. V hlavě se mu v dlouhém přerušení honila sada zakončení. Navíc vinou pauzy promrzl. Přesto práskl do míče tak dokonale, že Reichla přivítal vymetenou šibenicí.

„Jeden z nejhezčích gólů v životě,“ usmál se hrdina odpoledne.

Hradec Králové – Jablonec: Jan Chramosta zakroutil míč do sítě a nedal Reichlovi šanci, 1:1 Video se připravuje ...

Pak zvýšil na 3:1, a ještě nádherně připravil čtvrtou branku Matěji Polidarovi. Útočné eso Jablonce prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Je na deseti gólech a šesti asistencích. Taková čísla v životě neměl.

„První Honzův gól byl vážně krásný. Na druhou stranu od toho u nás je, aby dával branky. Když jsme jeli do Boleslavi, tak jsem mu říkal, že je tady doma, aby zápas rozhodl. On ale říkal, že coby host nikdy nedal v Boleslavi branku. Dneska vstřelil dokonce dvě, k tomu asistence. Paráda,“ chválil Horejš.

„Chramosta byl fantastický,“ uznal hradecký trenér Miroslav Koubek.