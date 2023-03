Holeš: Nepodařilo se Dynamo uvařit. Quadrimu se tohle dlouho nepovede

Před dvěma týdny 1:1 v Teplicích, teď dokonce 0:1 s Dynamem. Dohromady pět bodů ztratila Slavia se zachraňujícími se soupeři, a nabíjí tím své konkurenci v boji o titul. „Jsme tam tři a bude to těžké až do konce. Určitě hodně napoví zápasy mezi námi,“ myslí si kapitán červenobílých Tomáš Holeš.

Jaké jsou důvody prohry?

„Slabý první poločas, neměli jsme v něm tak dobrý pohyb, moc jsme si toho nevytvořili. Soupeře jsme chtěli uvařit, ale to se nám nepodařilo, bylo to takové vyrovnané, docela promarněný poločas. Ve druhém jsme se zlepšili, měli jsme tam spoustu situací ze stran, centry, standardky, ale nevím, asi naše nekvalita ve vápně… Potřebujeme ty situace dořešit do gólu, a pak se necháme z dlouhého odkopu předběhnout, z jediné šance inkasujeme. A pak se to venku hrozně těžko otáčí.“

Už se to opakuje, jak neproduktivní v některých zápasech jste. Proč?

„Stalo se nám to v Teplicích a tady znovu, je to prostě o těch gólech. Kdyby se nám to z nějaké situace povedlo, tak to tady dohrajeme na 1:0, to jsem si jistý. Ale takhle se zápas těžko otáčí, je to v těch venkovních zápasech…“

Proč v nich?

„Jo to spíš boj než zápas. Hraje se taky na horších terénech, pro soupeře to jsou velké zápasy, nechají tam všechno. My se s tím musíme líp srovnat, asi je to v hlavách. Doma nás ženou fanoušci…“

Dalo se s tou akcí před inkasovaným gólem něco dělat?

„Nemělo by se to stávat, chceme hrát vysoko a tyhle míče za obranu přichází. Musíme to dřív odcouvat a být první u míče, nenechat si zaběhnout hráče za záda. A Quadri to pak uklidil tak, jak se mu to asi zase dlouho nepovede, trefil to nádherně.“

Jak teď vnímáte boj o titul, který se silně zamotal?

„Vnímáme to, jsme tam tři a bude to těžké až do konce. Určitě hodně napoví zápasy mezi námi, budeme muset zvládnout Plzeň a odskočit. Dneska se nám to mohlo povést, stejně jako předtím v Teplicích, ale nevyužili jsme to. Bude to boj.“