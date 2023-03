Kapitán Dynama o výhře i střelci: Super povaha, oslavy se protáhnou

Jak chutná takové vítězství, šlo vše podle jihočeských not?

„První půle byla z naší strana dobrá, soupeř se snažil držet balon a dopředu nebyli moc nebezpeční. Po pauze změnili postavení, opticky nás zatlačili. Paradoxně jsme ale z protiútoku skórovali.“

Jak obrana proti favorizovanému soupeři fungovala?

„Trenéři nám vštěpují, že chceme hrát konstruktivně zezadu a vypadá to, že se nám to daří. Osobně mě trochu mrzí čtvrtá žlutá karta, kvůli které nemohu nastoupit v příštím kole.“

Po pauze Slavia protočila několik hráčů. Jak jste se vyrovnával s čerstvými útočníky?

„Je to opravdu nepříjemné. Mají hromadu hráčů, že by postavili dvě jedenáctky. Když vystřídají, ještě zvýší kvalitu, což se potvrdilo. Třeba Mick van Buren mi dělal starosti.“

Gól Nigerijce Adedirana byl odměnou za obětavost a nasazení celého týmu. Vnímáte to tak?

„Quadri je dopředu ohromně kvalitní, mívá neobvyklá řešení v koncovce. Víme, že nám ještě hodně pomůže.“

Zvýší mu tato trefa sebevědomí? Naposledy doma s Bohemians zahodil snad čtyři tutovky…

„Je to povahově super kluk, snažíme se ho i na tréninku povzbuzovat, aby dával víc gólů. Někdy to vypadá, že do toho jde laxně, ale pak mu domluvíme a on si to vezme k srdci.“

V týdnu jste postoupili do semifinále MOL Cupu, včera jste přehráli Slavii, celkem čtyři zápasy v řadě jste neprohráli. Dostává se Dynamo konečně do pohody?

„I když se nám nevedlo, nálada v kabině nebyla skleslá. Tohle povzbudí sebevědomí celého týmu. Už těsně po zápase jsme trochu slavili a určitě se to ještě protáhne.“