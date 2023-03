Sólo pro Matouška. Hrdina iSport Indexu běžel vstříc gólu třicítkou

Králi iSport Indexu by slušel i titul sprintera za to, jak skvělý únik proti Liberci předvedl a zvýšil tím na 3:1. Vítězem je útočník Bohemians Jan Matoušek, autor dvou branek, který velkou část své výsledné známky pobral právě i za driblinky.

Se „svými“ neměl žádné slitování. Ačkoliv góly do jejich sítě neslavil. Jan Matoušek, který v Liberci dříve hostoval, nasázel Slovanu při výhře Bohemians dva góly, a zejména ten druhý stál za hlubokou poklonu.

V 74. minutě za stavu 2:1 pro hosty vyrazil z vlastního vápna, volný míč sebral po cestě a přesprintoval s ním dva soupeře, objel i gólmana Oliviera Vliegena a zakončil do prázdné brány. Podle stopek to stihl pod devět vteřin, což by dělalo rychlost kolem třiceti kilometrů za hodinu. Paráda.

„Honza se na nás krásně udělal,“ usmál se kysele kouč poražených Luboš Kozel.

„Hrál velmi dobře,“ pochválil ho stručně trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Mám k Liberci opravdu blízký vztah. Pomohli mi v nejtěžších chvílích, kdy jsem byl zraněný, kdy jsem byl… Řekl bych to sprostě, ale neřeknu. Proto jsem neslavil,“ vysvětlil sám Matoušek svou zdrženlivost, ačkoliv druhá trefa by opravdu stála za neskrývanou radost.

Matoušek získal v iSport Indexu celkovou známku 8,97, tedy nejvyšší ze všech hráčů v uplynulém kole. Podstatnou část pochopitelně tvoří střelecké pokusy, 5,12 bodu, nicméně v tom byl třeba sparťan Jan Kuchta lepší, ten získal za střely 5,68 nejen za své dva zásahy proti Teplicím.

Vůbec nejvyšší hodnocení si Matoušek vysloužil za driblinky, ostatně oba góly dal po únicích, v této kolonce se mu sečetlo 1,66 bodu. Druhý nejlepší v této disciplíně byl brněnský Jakub Řezníček, jenž svou patnáctou ligovou brankou v sezoně poslal do kříže domácí zápas se Zlínem.

Právě Řezníček zůstává po dvaadvaceti kolech na čele indexu, od jeho pronásledovatelů Caspera Höjera, Jhona Mosquery, Matěje Juráska a Mojmíra Chytila ho dělí plus minus čtyři desetiny bodu.