Dorajtoval Bílek s Plzní? Šlágr v Edenu bude střetem dvou trenérských světů

„Plzeň hraje naprosto jednoduchý fotbal,“ nechal se po sobotní remíze s Viktorií slyšet kouč olomoucké Sigmy Václav Jílek – a nemyslel to jako pochvalu. Herní tvář obhájce titulu je snadno čitelná pro fanoušky i pro soupeře a prozrazuje tvrdošíjné lpění trenéra Michala Bílka na osvědčených hráčích i taktice. „Co Michal Bílek umí? Přijde k mužstvu, přesně odhadne jeho silné stránky a na nich rajtuje, dokud je úplně nevyčerpá – a myslím, že to je úplně přesně to, co se mu teď děje s Plzní,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. Co to znamená pro ostře sledovaný sobotní šlágr, v němž Slavia doma vyzve právě Plzeň?