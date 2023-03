Sto milionů? Za Kuchtu bych je určitě dal, říká Siegl. Slavii chybí chtíč

Tenhle souboj ještě bude mít grády! Lídr nejvyšší fotbalové soutěže Slavia i obhájce Plzeň ztrácí a sparťané už jim šlapou na paty. Na věčného rivala jim po 22. kole chybí jen dva body, na Viktorii jediný. „Ve Slavii je velká rotace, to je pro hráče nepříjemné. Na rozdíl od ní Sparta našla ideální sestavu, to je markantní rozdíl,“ domnívá se bývalý letenský kanonýr Horst Siegl v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Značný podíl na velkém rozjezdu má přitom jeden z jeho nástupců v rudém dresu Jan Kuchta, hostující z Lokomotivu Moskva. V domácím poháru dal dva góly Liberci a pak to zopakoval proti Teplicím. Proto se mluví o tom, že by ho sparťané mohli získat natrvalo.

Jenže kdyby se o to pokusili v létě, museli by do příslušné kolonky vypsat pořádně tučnou sumu. Jestliže je sezonní výpůjčka vyšla na 25 milionů korun, za transfer „natvrdo“ by si v Rusku mohli říct až o 100 milionů, aby se jim investice do exlávistického kanonýra vrátila. Siegl, jenž ve Spartě působil i coby asistent, by ovšem neváhal – byť z jeho kapsy by to nešlo. „Když vidíme, jací hráči přišli za velké peníze, a nejsou ani na lavičce, tak já bych je do něj určitě vložil. Je to hráč, který už je vyzkoušený z naší ligy, je to reprezentant,“ argumentuje a přidává i další důvody. Zároveň nemá pochyby o tom, že majitel klubu Daniel Křetínský na to má našetřeno...

Siegl se Spartou pevně počítá v zápolení o ligové prvenství, u Slavie vedle opakovaných změn sestavy vidí i deficit v nasazení. Což se ukázalo i při porážce 0:1 v Českých Budějovicích. „Soupeřům na ni stačí bojovnost. Schází mi u ní vůle po vítězství a chtíč,“ tvrdí čtyřnásobný král ligových střelců.

LIGOVÝ INSIDER s Horstem Sieglem