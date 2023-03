Kalvach: ztráta srdce a boj o čas před bitvou se Slavií. Půjde do risku?

Zprvu nenápadné dohrání od brněnského Filipa Blechy ztropilo Plzni obří problém. Lukáš Kalvach (27) odnesl faul v souboji ošklivým výronem kotníku. Ani po téměř pěti týdnech není hráč zcela fit. Viktoria svého klíčového polaře na sobotní šlágr na Slavii (18.00) nutně potřebuje. Celý lékařský tým dělá všechno pro to, aby reprezentanta uschopnil. Je vidět, jak obhájce titulu bez svého „srdce“ krvácí. Půjde Kalvach do risku a naskočí po dlouhé pauze do bitvy, která může napovědět o titulu?

Od určení diagnózy na začátku února stanovili v Plzni jasný plán – vyléčit klíčového hráče na výjezd do Edenu. Sobotní řežba se blíží, jenže ani dva dny před výkopem není jasné, zda Lukáš Kalvach souboj vedoucích týmů FORTUNA:LIGY stihne.

„Je to stále padesát na padesát,“ shodují se zdroje deníku Sport. Kalvach si v první půli se Zbrojovkou nepříjemně pochroumal pravý kotník. Naštěstí pro hráče nešlo o zlomeninu ani přetrhané vazy, léčba těžkého výronu ale nějaký čas zabere.

Kalvach po nuceném odstoupení v Brně vynechal čtyři ligová kola, minulý týden opatrně začal s individuálním tréninkem. Momentálně jde o souboj s časem – zranění se lepší každým dnem, stejně rychle se ale blíží i úvodní hvizd kruciálního zápasu.

V Plzni pochopitelně dělají všechno možné, aby Kalvacha uschopnili. Rozhodne se pravděpodobně až těsně před výkopem, zásadní bude slovo hráče. Zda se bude cítit na to, aby do náročného duelu šel. Pomoct mohou obstřiky, injekce proti bolesti, na druhou stranu pak roste riziko, že si zranění obnoví a léčba se výrazně protáhne.

„Kalvi začíná individuálně trénovat, uvidíme, jak bude vypadat v týdnu. Všechno nechávám na něm, zranění kotníku bylo nepříjemné. Pro nás je důležité, aby byl v pořádku,“ pravil po sobotní remíze s Olomoucí (1:1) trenér Michal Bílek.

Brno - Plzeň: Kalvach musel střídat po nešťastném přišlápnutí Video se připravuje ...

V případě jiných hráčů by Plzeň na návrat tolik nespěchala. Jenže bez Kalvacha to není ono. V sestavě chyběl čtyřikrát a Viktoria dvakrát ztratila – prohrála na Slovácku (0:2), remizovala s Olomoucí (1:1). „V systému a způsobu hry Plzně je to naprosto klíčový a nenahraditelný hráč, který prostě chybí. Jeho zranění jim obrovsky uškodilo,“ pravil pro pořad a podcast Dloubák trenér Sigmy Václav Jílek, který má sobotní střet s Plzní v čerstvé paměti.

Na jiných postech si Bílkova squadra dokáže poradit, pozici štítového záložníka ale adekvátně zdvojenou nemá. V Brně místo Kalvacha zaskočil Modou N'Diaye, na další zápasy se na defenzivní „šestku“ zatáhl Roman Květ. Ani jedna varianta zdaleka není ideální. Senegalský záložník obstojně plní defenzivní úkoly, ale zaostává v rozehrávce. Květ je zase výborný dopředu, v aktuální sezoně nastřílel jedenáct branek a je nejlepším střelcem v plzeňském dresu, byť devět „kusů“ nasázel ještě na podzim za Bohemians. Jenže i jemu schází dirigentské schopnosti, nezapojuje se tolik do rozehrávky. Variantou z nouze může být nasazení někoho ze stoperů, například Filipa Kaši nebo Luďka Pernici.

Kalvach se ale zcela nahradit nedá. Na své pozici patří k nejlepším hráčům ligy. Rovnat se s ním může slávistický robokop Tomáš Holeš, případně sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, který v posledních týdnech nastupuje spíš ve stoperské trojici. V případě plzeňské třiadvacítky nelze koukat jen na tradiční čísla, tedy góly a přihrávky, kde po 16 odehraných ligových zápasech Kalvachovi svítí bilance 2+2. Podrobnější data (viz radary) jasně ukazují, že jeho přínos spočívá zejména ve výstavbě hry, která vede k vytváření šancí. Plusem jsou i vynikající standardní situace a kvalitní střelba, do které se tak často nedostává.

Kalvach v minulosti obdržel nabídky z ciziny, před invazí na Ukrajinu o něj stály celky z ruské soutěže. Žádná nabídka ale nebyla tak lákavá, aby dávala smysl hráči i klubu. Naopak loni v říjnu prodloužil u obhájce titulu vylepšený kontrakt, Plzeň si ho pojistila až do června 2025. „Je to mimořádný hráč s mimořádným cítěním a vnímáním hry. Každý trenér, který s ním pracoval, by vám to potvrdil. V Česku bohužel není zcela doceněný,“ přiblížil záložníkův význam pro tým zdroj blízký deníku Sport.

Možná až v sobotu dopoledne trenéři vyřknou definitivní ortel, počkají do poslední chvíle. Jít do vyprodaného kotle v Edenu s Kalvachem v sestavě nebo bez něj je obrovský rozdíl, kteří si všichni uvědomují. „Pořád říkám, že pro nás je to klíčový hráč,“ zopakoval minulý víkend Bílek.

Kdo může nahradit Lukáše Kalvacha

Roman Květ (25) / záložník

Pokud se Kalvach nedá do kupy, pravděpodobně znovu on „zalepí“ díru v plzeňské sestavě. Na pozici šestky odehrál předchozí dvě kola, mnohem platnější je na ofenzivnější pozici, z níž rozhodl zápas proti Budějovicím. Pod hrot má Bílek nachystané i jiné „koně“, Adama Vlkanovu nebo Jana Sýkoru.

Modou N'Diaye (26) / záložník

Za poslední rok v Plzni na sobě zapracoval, také proto se udržel v užším kádru. Levonohý svalovec zvládá obranné záležitosti, horší je to s organizací hry a její výstavbou. Pro těžký duel na Slavii, kde Plzeň může vycházet ze zabezpečené defenzivní ulity, se jeho proporce a soubojové vlastnosti mohou hodit.

Filip Kaša (29) / obránce

Nasazením vysokého stopera by trenéři hodně překvapili. V krizové situaci může naskočit před defenzivní dvojicí, uplatit přehled i kvalitu na míči. Kaša byl v zimním přestupovém období blízko odchodu. Terén mapoval Peltův Jablonec, situaci sondovali také v Bohemians. V létě mu končí smlouva.

Porovnání Kalvacha s Květem

Lukáš Kalvach (27) nemá konkurenci na svém postu zejména vzhledem k jeho dovednostem na míči. Nestřílí příliš často, ale když už se dostane do zakončení, je to poměrně slibná šance na skórování. Mnohem víc šancí vytváří přihrávkami. V defenzivě není tolik silný v osobních soubojích, ale svou předvídavostí a správným postavením je silnou oporou i v obranné fázi. V obranných zákrocích je též nadprůměrný.

Roman Květ (25) odehrál v aktuální sezoně většinu zápasů na vyšší pozici, než je šestka. Není ideálním řešením na pozici, kterou přebral po zraněném Kalvachovi. Přes vyšší úspěšnost v osobních soubojích má nedostatky v obranné fázi po taktické stránce. Platnější je na ofenzivnějších postech, kde ale má větší konkurenci v podání Sýkory, Vlkanovy a zimní posily Vydry. Plusem je kvalitní střelba, výběr místa, dostává se do většího počtu šancí. V kombinaci není tak silný jako Kalvach. V lize je nadprůměrný v driblinku a progresivním běhu s míčem.

Legenda: Radary (tzv. pizza charty) zobrazují 15 různých metrik, které zachycují herní způsob a výkonnost jednotlivého hráče za dané období v porovnání s ostatními hráči na stejném postu. Černá tenká přerušovaná čára uprostřed radaru zobrazuje průměr ligy v dané metrice. Čím je kousek pizzy delší, tím je v dané oblasti sledovaný lepší oproti ostatním hráčům hrající stejnou pozici v lize (princip procentuálního pořadí). Zpracoval David Rozlivek / Zdroj: Wyscout