Do Zlína bez Leibla. Neprofesionální, propadli jsme frustraci, štve Koubka

„Votroci“ mydlí fotbal od podlahy, na agresivitě a neústupnosti mají založený kus strategie. Sbírají fauly (v průměru 15 na zápas), žluté karty (2,7), vyloučení (0,36). Byť pravdou je, že také doplácí na negativní renomé a rozhodčí jsou vůči nim čas od času příliš úzkoprsí.

V Hradci byla (a pořád je) disciplína velkým tématem. I proto, že v prvních jedenácti kolech šest borců muselo předčasně opustit bojiště. Naposledy Petr Rybička osmého října ve vítězném duelu s Teplicemi. Od té doby šlus. Deset dalších zápasů dohrálo mužstvo v kompletním složení.

Hradec Králové – Jablonec: Dosavadní hrdina Bajza si po faulu na Považance vysloužil červenou Video se připravuje ...

Až přišlo sobotní setkání s Jabloncem. Pro Východočechy nadmíru důležité, jelikož v případě vítězství by byli blizoučko k záchraně. Jenže stará bolest se vrátila jako bumerang. Za příznivého stavu 1:0 skosil gólman Pavol Bajza v sólovém úniku Jakuba Považance.

Vyloučení by se dalo s přimhouřeným okem omluvit, šlo o zlé rozhodnutí, o špatné načasování, možná i trocha smůly hrála roli, jelikož k bezproblémovému odehrání míče scházel slovenskému brankáři půlkrok. „Navíc všemu předcházel nerozhodný zákrok ve středu obrany. Bajzič se potom rozhodl, že půjde. Šťastné to nebylo. Možná měl Považance nechat udělat kličku, aby zavěsil do prázdné. Bylo by to 1:1 a my zůstali v jedenácti…“ lamentoval Miroslav Koubek.

S Michalem Leiblem, který inkasoval druhou žlutou, a tudíž následně červenou za rozhodnutého stavu 1:4 v 97. minutě, slitování neměl. Zkušený zadák a jeden z uznávaných šéfů kabiny zcela zbytečně sejmul v šestnáctce Vladimira Jovoviče.

Hradec Králové – Jablonec: Druhá nařízená penalta po faulu Leibla na Surzyna Video se připravuje ...

„Je to nekázeň, to se nemělo stát. Propadli jsme určité frustraci, ztratili jsme čistou hlavu a dělali neprofesionální věci. Samozřejmě to byl nesmysl. Jednak šlo o chybné postavení, pak to Michal řešil obranným zákrokem, ovšem z naštvanosti. Klukům jsem ihned po zápase řekl, že jsme ztratili herní disciplínu, hlavně v druhém poločase, a že je to i náš problém v posledních zápasech v Mladé Boleslavi. Některé věci se opakují…“ čílil se Koubek.

Sedmý Hradec prohrál pět uplynulých zápasů v „domácím“ prostředí. Stále nemůže najít klid, pořád musí klopit hlavu pod sebe a sledovat dovádění týmů na spodních příčkách. Právě s tím úplně posledním se střetne už v sobotu.

Do Zlína ale vyrazí bez vykartovaných Bajzy a Leibla, ke všemu zdravotní problémy mají další beci Filip Čihák a Ondřej Ševčík. O to víc jsou v Hradci mrzutí ze zbytečných personálních ztrát v minulém kole…