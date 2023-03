Jé, promiň, já tě neviděl... Siegl o sázce Kuchty s Čvančarou i Lokvencovi

Tohle není zrovna obvyklá sázka... Sparťanští útočníci Jan Kuchta a Tomáš Čvančara jsou spoluhráči, ale i konkurenti. Když už ne v boji o místo v sestavě, kam je letenský trenér Brian Priske napěchoval oba, tak o počet gólů a případně korunu krále střelců. O jejich vztazích se dost spekulovalo, ale na hřišti jim to začalo klapat a Čvančara přišel s tím, že se vsadili, kdo tomu druhému nahraje na víc gólů. Není to jen na efekt pro veřejnost? Jak se mohou chovat v reálných situacích? Nemůže to nakonec být na škodu jejich řešení? „Během zápasu, v souboji na to určitě myslet nebudou. Když můžete dát hattrick, přece nebudete nahrávat,“ míní ve speciálním videorozhovoru jeden z Kuchtových a Čvančarových předchůdců v rudém Horst Siegl.