Vrba po další bolestivé ztrátě Zlína: Hradec byl výrazně lepší než Brno

Dvakrát jste vedli, ale nakonec můžete být rádi za bod, co?

„Máte pravdu. V Brně jsme ztratili dva body, náš projev tam byl výrazně lepší. S Hradcem jsme možná bod získali. Ale přiznejme si, že soupeř tady odehrál jiné utkání než Brno. Byl nebezpečný, fotbalovější než my. Mrzí mě, že jsme dostali gól z velkého vápna ze situace, kterou jsme měli pokrytou.“

Proč jste se ve druhé půli tak zalezli?

„Vždycky to vychází z výsledku. Když jsme vedli 1:0, začali jsme trošku ztrácet hru. Nebyli jsme tak aktivní jako za stavu 0:0. Při vedení 2:1 se to zase opakovalo. Dlouho jsme nevyhráli, sbíráme po jednom bodu. To není optimální. Možná už je tam nějaký blok. Na to se musíte zeptat hráčů. Když se pro nás zápas vyvíjí dobře, je náš herní projev horší.“

Mají hráči strach vyhrát?

„Všichni jsme si vědomi naší situace. Potřebujeme tři body. Sice neprohráváme, ale ani nevyhráváme. Pak se v tabulce nemůžeme posunout tam, kam chceme.“

Byl to nejslabší výkon týmu pod vaším vedením?

„To nedokážu posoudit. Když hrajete se Spartou, vypadá to jinak. Vy jste asi očekávali, že to bude proti Hradci výrazně lepší. Je otázka, jestli máme na to, abychom v domácím prostředí dominovali. A ještě jedna věc. Hradec je výjimečný v tom, že dokáže být velice nebezpečný po zisku míče v brejkových situacích. Doma taky není tak úspěšný jako venku, kde má víc prostoru. Tam vypadá o dvě třídy líp. Teď to opět ukázal. Byl přesnější, fotbalovější. Akorát potvrdil venkovní formu.“

Ovšem ve Zlíně nehrál na brejky, ale držel míč, kombinoval a přehrával váš celek.

„Dobře…Neznám statistiku procentuálního držení míče. Možná ji taky měli lepší. Opakuji, že Hradec vypadá venku mnohem líp než doma. Je zodpovědnější dozadu a přesnější v ofenzivní fázi. Pro jeho způsob hry je to lepší než dobývat obranný val.“

Zlobíte se na Toma Slončíka, že se nechal před gólem na 2:0 vystavit do ofsajdu a branka po zásahu VAR neplatila?

„Nezlobím se na něj. To jsou zkušenosti, které sbírá. Pro mě je bohužel sbírá teď, ale pro něj je to asi dobře. Vrátí se mu to. Víme, že je šikovný a v budoucnu může Zlínu pomáhat. Nebo jinému týmu, kam půjde. Ale pořád je to fotbalista, který se musí hodně učit. Příště už si dá třeba pozor a zůstane viset o půl metru níž. Byl tam sám, prostor měl.“