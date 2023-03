Zklamaný Bílek: Soustředili jsme se na obranu, proti Slavii to vycházelo...

Proč jste nedokázali čelit tlaku Slavie?

„První půli jsme sehráli velmi dobře, hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Pozorně vzadu, neodkrývat prostory za obranou a nepouštět Slavii do situací, kde jsou silní. Navíc jsme vstřelili branku, soupeře do ničeho nepustili. Takový byl plán. Věděli jsme, že Slavia po přestávce vystupňuje tempo a bude to pro nás hodně složité. Do první branky toho ani na začátku druhého poločasu moc neměli. Gól nás mrzí, inkasovat ze standardky je vždycky nepříjemné. Slavia ještě víc ožila, měla tlak, my jsme ale nepodrželi balon tak, jak jsme chtěli, nakonec přidala druhou branku. Je to škoda, kluci si hrábli na dno sil, odevzdali maximum. Víme, jak je Slavia silná doma, jak tady v Edenu soupeřům naděluje góly. Škoda, že jsme si ke konci zápasu nevytvořili větší tlak. Měli jsme tam pouze jednu situaci po centru Erika Jirky, kdy to na zadní tyči zavíral Milan Havel.“

Nechyběla vám větší aktivita?

„Všechny zápasy proti Slavii jsme hráli podobně. Pozorně bránili a Slavii do ničeho nepustili. Ve druhé půli přišla branka, pak další situace, kdy byla naše obrana otevřenější a soupeř toho využil.“

Jak prohra na Slavii ovlivní boj o titul?

„Podzimní část jsme měli rozehranou výborně, teď přišly ztráty, některé byly naprosto zbytečné. Prohráli jsme u velkého favorita celé ligy, to nás hodně to mrzí. Za týden musíme naplno zabrat proti Bohemce, abychom se udrželi nahoře.“

Nebyl Tomáš Chorý vepředu příliš osamocený?

„Tomáš měl zdravotní problémy, proto šel dolů. Soustředili jsme se na defenzivu jako v minulých zápasech, kdy jsme byli úspěšní. V první půli nám to vycházelo, měli jsme tam i jiné zajímavé situace. Mosquera unikl po levé straně, kdybychom to vyřešili o něco lépe, mohli jsme přidat ještě jednu branku.“

Vnímáte, že ve vaší hře musí přijít změny?

„Je chvíli po zápase, vyhodnotíme si to a pak uvidíme.“

Co říkáte na atmosféru utkání? Přes předzápasové apely byly slyšet nenávistné pokřiky…

„Plzeň i Slavia se k tomu před zápasem nějak postavily, ale bylo jasné, že se asi nic zásadního nezmění. Atmosféra byla bouřlivá, ale ten poslední duel, co jsme hráli v Edenu před rokem v květnu (1:1), byl daleko horší. Také bych chtěl, aby zápasy se odehrávaly bez nenávisti, urážek, pořád je to jen sport.“