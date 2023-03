Koubkovi chyběly slivovice a výhra, ale chválil: Mužstvo chtělo vyhrát

Slivovici byste si dal?

„Teplo tu je, a kdyby byla ještě dobrá slivovička, je to kompletní.“ (úsměv)

Stačí vám bod, když jste byli lepší?

„Nejsem z něho úplně nadšený. Mám smíšené pocity. Ale zase jsme dvakrát prohrávali. Je potřeba být pokorný a přijmout to. Remíza je pro nás důležitá z hlediska toho, že teď nejsme schopní zabodovat doma. Abychom neměli problémy, musíme urvat body na půdě soupeřů, kteří hrají o záchranu. Máme venku Zlín, Pardubice, Teplice, Brno. Dostali jsme se do situace, že jsme trošku napjatí, nervózní a samozřejmě odhodlaní to dokázat. Je dobré, že jsme nenechali Zlín přitáhnout. Ještě se hraje o strašně velké množství bodů. Jsem rád, že se nám to v útoku zkompletovalo a naši elitní střelci se vrátili. Jeden už dal i gól (Daniel Vašulín), Filip Kubala ještě ne.“

Herně váš tým uspěl, co?

„Z hlediska držení míče jsme byli dominantní. Museli jsme dobývat soupeře, kterému tento způsob hry sedí. Má výsledek a brání si ho. Jako v Brně. Měl jsem obavy, jestli se vůbec do toho bloku dostaneme. Jednoduché to není pro nikoho, ani pro Hradec. Inkasovali jsme hodně laciné góly při situacích ve vápně. Máme s tím trošku problém, protože nám chybí stopeři (Čihák, Ševčík, Leibl). Teď tam hraje třeba Petr Kodeš, nemáme jiné. Improvizujeme a je to tam vidět. Nejsem úplně spokojený, jak odvracíme centry na vysoké hráče. Zlín toho využil, byl důrazný. Utkání jsme si komplikovali. Nakonec jsme soupeře donutili k chybám a máme bod. Naše nedostatky byly ve finální fázi.“

Jak moc vám pomohl návrat útočníka Daniela Vašulína, který vyrovnal?

„Spoustu týdnů promarodil. Natrénováno moc nemá. Jsem spokojený, jak tu půlhodinku zvládl. A jak nám pomohl? No úžasně, dal gól. To jsme potřebovali a on taky. Šel tam po dvouměsíční pauze, aby si našel centr. To se podařilo. Adam Gabriel mohl dát víc takových. Ale musím mužstvo pochválit, jak chtělo za výsledkem dokráčet, i když dvakrát prohrávalo. Bylo odhodlané to aspoň srovnat. Remízu přijímám. Jako trenér jsem si v závěru hlídal, abychom neudělali nějakou neuváženou fatální chybu při brejku soupeře.“

Zlobíte se na Matěje Koubka, jenž na konci přestřelil prázdnou branku?

„Sahali jsme po vítězství. Zejména touto situací se to dalo překlopit na svoji stranu. Pro Zlín by to bylo kruté, pro nás veselé. Nejdřív to domácí obránce vykopával a Matěj pak přestřelil. Úplně to nezvládl. Oni se překřížili s Vojtěchem Smržem. Matěj to měl na noze a Vojta mu to jakoby sebral. Naši hráči se tam trošku zamotali. Říkal, že kdyby mu to nesebral, byl si jistý, že to dá. Vojta vystřelil první a obránce (Marek Hlinka) to vykopl. Matěj to pak měl proti noze. Ale nebyl dobře natočený a nedokázal balon umístit do prázdné brány. Mrzí ho to, měl to dát.“