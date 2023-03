Sparta odmítla věže: Sörensen není moc vidět, ale... Kovář taky pomáhá

Tomáš Čvančara, Jan Kuchta, Lukáš Haraslín. Trio, které společnými silami rozmontovalo v sobotu Baník. Po komfortním triumfu Sparty 3:0 zaslouženě sklízí ovace, zapomínat by se ale nemělo ani na chlapíky z opačné linie. Obranná formace vedená Asgerem Sörensenem totiž dokázala neprodyšně uzavřít vzdušný prostor a sebrat tak soupeři tu největší zbraň. „Naši stopeři si s tím poradili skvěle, hráli klidně a velice chytře,“ mnul si ruce trenér Brian Priske.

Do výkopu zbývala hodinka a už bylo evidentní, kudy se bude chtít Baník ve šlágru proti Spartě prosadit. Vzdušnou silou. Kouč Pavel Hapal poprvé od zimního zranění poslal do základní sestavy Ladislava Almásiho, pod ním operoval další čahoun Jiří Klíma.

„Jsou to výborní, silní a vysocí útočníci. Navíc byli poháněni domácím publikem,“ pokýval hlavou Priske. Ve tváři mu ale pohrával lehký úsměv. Dánský kouč k němu měl důvod.

Sparťanská defenziva totiž tuhle výzvu zvedla ze země. S výjimkou závěru prvního poločasu se po celý duel nedostala pod soustavný tlak, domácím toho nakonec povolila hodně málo. Z tolik obávaného vzduchu vlastně jen jednu situaci, kdy Almásiho hlavičku vyrazil na roh gólman Matěj Kovář.

„Naši stopeři si s tím poradili skvěle, hráli klidně a velice chytře. Jsem s nimi moc spokojený,“ zdůraznil Priske.

Defenzivní linie ve složení Asger Sörensen, Ladislav Krejčí a Martin Vitík skutečně obstála. Vytáhlé protihráče dokázala uskákat, v osobních soubojích měla jednoznačně navrch. Baník hru často zjednodušoval, povětšinou se omezoval pouze na centrované míče do šestnáctky.

Sparťanští stopeři ale neúnavně odvraceli jednu hrozbu za druhou. Byli jistí, nedopouštěli se laciných chyb. Dobře drželi linii, navíc ji především Sörensen znovu a znovu tlačil co nejvýš od vlastní branky.

„Sörensena považuju v současné obraně Sparty za nepostradatelného. Sice není moc vidět v tom systému, ale když se podíváte na práci mužstva, jak vystupuje, zmenšuje hřiště, tak tahle komunikace vychází od středního stopera. Viděli jsme, že ta trojka je pořád celkem v lajně, pracuje s prostorem,“ všiml si ve studiu iSport.cz expert Václav Kotal.

Velkou zásluhu na druhé jarní nule Letenských měl i střední záložník Kaan Kairinen, jenž svědomitě držel prostor nad stopery a sbíral velkou porci odražených míčů. Společně s Lukášem Sadílkem nepropadali, nenechali se strhnout vývojem hry.

I díky nim se Ostravané dostali po kombinaci vlastně jen do jedné nebezpečnější situace, po které pálil mladík Matěj Šín v dobré pozici mimo branku. „Role Kairinena je velmi důležitá. Perfektně vykrývá prostor před stopery, obrana funguje Spartě velmi dobře,“ ocenil Kotal, obecně považovaný za trenérského defenzivního specialistu.

Součinnost stoperů a středních záložníků zapříčinila, že Kovář v brance nakonec ani neměl tolik práce. Co ovšem prošlo, s tím si s bravurou poradil. Navíc přidal skvělé čtení hry při výbězích na dlouhé balony a už tradičně nadstandardní hru nohama.

„Pro mě čistá konta moc neznamenají. Snažím se, abychom vyhrávali. Jestli je to 3:0 nebo 5:4, to je vcelku jedno. Nejdůležitější je, abychom připisovali tři body do tabulky,“ prohlásil Kovář.

Spartě se to v lize povedlo už pošesté v řadě. A vděčí za to oběma složkám své hry.