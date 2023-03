Kováč: Bohemka hrála jako zvířata, takové typy nemáme. Brno ho potěšilo

Jaký to byl ve vašich očích zápas?

„Myslím si, že Bohemka vyhrála zaslouženě. Byla agresivnější, hrála jednodušší fotbal, ale měla druhé balony, šla do toho jako zvířata, to jsem u nás neviděl. Typologii Drchala, Prekopa a Köstlíka úplně nemáme, ale i tak jsme do zápasu měli dát daleko větší život. Chtěli jsme rychle otáčet těžiště hry, protože jsme věděli, že budou zalézat do pětiobráncového systému.“

Ale měli jste první šanci…

„Pikula to podle mě vyděsilo, když se do šance dostal. Zápas by možná byl jiný, ale my máme obrovské problémy s křídly. Pracujeme na tom, mluvíme s nimi, ale kromě Kostky, který bohužel musel do nemocnice, protože má asi prasklou kostičku pod okem, jsem od nikoho dalšího neviděl energii. Možná dobře, že porážka přišla teď, protože jdeme na Teplice a to bude mega mega důležité. Budu tam chtít úplně jiný tým, protože dneska to bylo málo.“

V zápase byly i sporné situace, jak jste je viděl?

„Slyšel jsem, že tam byla jasná ruka, ale to neřešíme. Řešíme to, co můžeme ovlivnit, už jsem to řešil minule a pak jsem nemohl na lavičku.“

Agresivita byla na straně Bohemky, dá se s tím něco dělat v průběhu zápasu?

„Snažili jsme se hráče vyburcovat, ale máme víc herní hráče. Hlavatý i Pikul jsou spíš fotbalovější než soubojoví, než rafani. Na to jsme měli jen stopery. Icha hrál po měsíci, takže nemůžu říct půl slova. Ale hráli jsme složitě, dávali jsme nesmyslné přihrávky. Solidně to zvládli dva hráči, jinak agresivita byla slabá. Vždycky jsme na jaře dali první gól a dneska nás to vykolejilo. Až po střídání byl agresivní Krobot, to je taková správná mrcha.“

Bodoval jste ve čtyřech z posledních pěti utkání, přesto jste pořád poslední, jak moc je to složité na psychiku?

„Na jaře jsme udělali devět bodů, to vůbec není průser, ani jsme to neočekávali. Ale mohli jsme něco uhrát i se Slavií a víc s Baníkem. Pořád jsme pokorní, že jsme zpátky. Říkal jsem, že musíme být blízko posledních míst, abychom měli šanci bojovat do konce, to se zatím plní. Teď máme obrovsky důležitý zápas s Teplicemi, kde musíme zvládnout. Ale teď je takový každý zápas. Takhle už jsme jeli do Boleslavi, kde jsme byli -6, tam nám nikdo nevěřil. A pořád máme stejně bodů jako Zlín a dva body před námi jsou Teplice, pořád tam jsme. A možná je dobře, že jsme prohráli dneska, protože jsme si to zasloužili a je to varování vrátit se k tomu, co jsme dělali dobře.“

Jak složité bude přehodit nastavení mužstva z bojovného zápasu do utkání, kde budete možná víc tvořit?

„Je to složitá práce, ale je krásná. My toho moc neměníme, máme strategii a principy, těch se držíme. Dneska byla největším faktorem agresivita, ale Teplice by nám mohly víc vyhovovat. Dneska jsme vypadli ze soubojovosti, navazování a poctivého bránění.“

Jste hodně rád, že Teplice nevyhrály?

„Víte, jak to je. Vždycky se říká, že se díváme jen na sebe, ale samozřejmě se díváme i kolem, to je jasné. Byli jsme rádi, že Brno vyrovnalo. Tu informaci jsem měl a mrzí mě, že to věděli i kluci. Myslel jsem si, že je to víc namotivuje.“