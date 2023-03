Kompaktní devítka pro Trpišovského. Kdo tvoří jádro Slavie v boji o titul?

Stav 0:1, nevýrazný výkon, a tak se v Edenu čile diskutovalo o rotaci… V kritické chvíli však Slavia o poločasové pauze našla to, co hledala. Silnou sestavu schopnou vystřihnout báječné představení. Nabušenou zkušeností a nasáklou klubovou minulostí. „Určitě na tyto hráče budeme sázet i dál,“ připustil Jindřich Trpišovský. Ještě aby ne. Fungující formace zašlapala do trávy nezábavně defenzivní Plzeň a v rytmu rokenrolu otočila výsledek na 2:1. Vykrystalizovala se minimálně devítka chlapů, která při stabilním nasazování může sešívané dotlačit k titulu.

Před hitem 23. kola FORTUNA:LIGY spočítal deník Sport, že v aktuální sezoně kouč Jindřich Trpišovský činí v průměru 4,75 změny v základní sestavě na jedno utkání. Aby se to nepletlo, v sobotu si slávistický trenér připravil pět změn oproti předchozímu nezvládnutému duelu v Českých Budějovicích (0:1).

Rotace ovšem selhala, startovací formaci se nedařilo. O poločase prohrávala s Viktorií 0:1, marně se přes postavenou defenzivu soupeře prokousávala do šancí. Byla nevýrazná. Zakřiknutá.

Kritická situace si proto žádala adekvátní reakci. Přišla. A znamenala otočení průběhu zápasu na 2:1, ale především ukázala, že jedenáct chlapů vyskládaných na hřiště na startu druhého poločasu si spolu umí vyhovět a předvést nápaditou hru s vysokou mírou efektu i efektivity.

Neboli… Nabízí se pro příště nic neměnit, nespekulovat a od začátku vypustit komando, které po změně stran rozneslo uzoufanou a nudnou Plzeň po všech koutech Edenu. „Určitě na tyto hráče budeme sázet i dál,“ ubezpečil okolí Trpišovský.

Samozřejmě je věcí mezi nebem a zemí, zda to tak opravdu bude. Hlava realizačního týmu Slavie má svůj mozek, v sobotu v Liberci se zase může rozhodnout pro úplně jiné složení. Bylo by to ale zvláštní a poněkud necitlivé k borcům energicky obracejícím jeden z klíčových duelů ročníku.

Situace v tabulce navíc z logiky věci vyžaduje stabilizaci sestavy. Na jaře sprintující Sparta přesně takovou jedenáctku má, klopýtající Slavia nikoliv.

Pro kontext je dobré vrátit se na skok do minulosti. Proč sešívaní v závěru předchozí sezony poskytli ligový trůn Plzni? Protože neměli stálou a dostatečně sehranou sestavu se schopností řešit problémy. O konstantní jedenáctce, kdy každý ví, co udělá ten druhý, se vůbec nedalo mluvit.

Je zřejmě bláhové si myslet, že sestava z druhé půlky sobotního utkání nastoupí v příštím kole na severu Čech, nicméně Trpišovský by měl minimálně devět postů obsadit na delší dobu. Po srážce Plzně je tomu situace jednoduše nakloněná.

Pojďme si personálie ve stručnosti projít. V brance Ondřej Kolář. Na levém kraji David Jurásek. To jsou konstanty. Po Plzni není důvod sahat do fungujícího stoperské dvojice. Tomáš Holeš řídícími schopnostmi dodal klid Igohu Ogbuovi. Společně vypadali kompaktně. Jak šel čas, rozuměli si víc a víc, především v prostorovém vnímání herních situací.

Kdo dál? Na šestce si o místo řekl Oscar. V srdci týmového těla musí mít jistotu Petr Ševčík. Nalevo je Peter Olayinka, byť si v létě sbalí kufry a přesune se do srbského Bělehradu. Z pravé strany nic nevypustí uzdravený Ivan Schranz. Podhrot? Samozřejmě Ondřej Lingr.

Virtuos Ševčík! Ovládl šlágr s Plzní, podívejte se na všechny jeho doteky s míčem Video se připravuje ...

„V první půli hře Slavie moc chyběl, Oscar hrál moc vysoko, nedostával se k balonům. Proto se Slavii nedařila kombinace. Pak to trenér Trpišovský udělal skvěle, Lingra nasadil pod hrot, což mu sedí, Oscar se posunul níž. Vyšlo to perfektně,“ říká uznávaný expert Miroslav Jirkal.

K rotaci vybízí místo pravého obránce. Pozor, David Douděra je velmi solidní, někdy dokonce výtečný, ovšem v pořádku je Lukáš Masopust. Proto je dobré připomenout Trpišovského výrok na pozápasové tiskové konferenci. „Proti Plzni naše sázka směřovala na hráče, kteří jsou zkušení a ve Slavii mají za sebou nějakou historii.“

To Masopust maximálně splňuje. Douděra nikoliv.

A pak je tady prokleté místo jediného útočníka. Na jaře platí, že kdo se postaví na hrot v základní sestavě, gól nevstřelí. Tentokrát byl „obětí“ pravidla Stanislav Tecl. Po poločase přenechal místo Micku van Burenovi. Ani on neskóroval. Třetí do party Václav Jurečka zůstal celý zápas oblečený v teplákové soupravě. Tady se změny dají očekávat.

Jádro pro závěr sezony: klíčoví a důležití

Kolem těchto mužů by se měl točit zbytek slávistické sezony. Svými výkony to potvrdili v důležitém souboji s Plzní a mohli by tvořit jádro základní sestavy v boji o titul. Seřazujeme je do kategorií klíčových a dalších důležitých hráčů.

Klíčoví hráči

Mají bohatou slávistickou historii, zažili s ní úspěchy a hra se bez nich skoro neobejde. V případě Davida Juráska, který je v kádru teprve rok a ještě se Slavií nic nevyhrál, hraje roli, že je pro svůj post aktuálně jasnou variantou, kromě toho má velký potenciál.

Ondřej Kolář

28 let, brankář

ve Slavii: od ledna 2018

3 tituly

David Jurásek

22 let, obránce

ve Slavii: od února 2022

0 titulů

Tomáš Holeš

29 let, obránce/záložník

ve Slavii: od července 2019

2 tituly

Ondřej Lingr

24 let, záložník

ve Slavii: od srpna 2020

1 titul

Petr Ševčík

28 let, záložník

ve Slavii: od ledna 2019

3 tituly

Peter Olayinka

27 let, záložník

ve Slavii: od července 2018

3 tituly

Další důležití hráči

Ti, kteří mají zkušenosti, nebo pravidelně nastupují a jejich výkony mají na tým veskrze pozitivní dopad. Lukáš Masopust je zpátky po zranění, záleží, jak mu bude zdraví držet, mladý Matěj Jurásek prokazuje stabilně kvalitu i jako střídající hráč.

Ivan Schranz

29 let, obránce/záložník/útočník

ve Slavii: od července 2021

0 titulů

Oscar Dorley

24 let, obránce/záložník

ve Slavii: od srpna 2019

2 tituly

Mick van Buren

30 let, útočník

ve Slavii: od července 2016

4 tituly

Aiham Ousou

23 let, obránce

ve Slavii: od července 2021

0 titulů

Lukáš Masopust

30 let, záložník

ve Slavii: od ledna 2019

3 tituly

Matěj Jurásek

19 let, záložník

ve Slavii: od září 2018 (mládež, od listopadu 2020 A-tým)

1 titul