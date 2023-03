Brutální atak na Vodháněla, boleslavská Wakanda a Holeš v extázi

Pokud bychom to měřili čistě podle reakce postiženého, tak česká fotbalová liga zažila asi tu nejsurovější facku ve své historii – jaký div, že olomoucký Jan Vodháněl nejen že zápas hrdinně dohrál, ale dokonce v něm dokázal vstřelit i dva góly! V novém díle Ligy naruby ale dojde i na zamyšlení, jaké to asi je hrát utkání s marvelovskou maskou, schovanou v trenýrkách. Wakanda forever… A zaregistrovali jste NADŠENÉHO Tomáše Holeše s Lukášem Hejdou na předzápasovém setkání kapitánů? Fotografie, která jednou bude patřit do zlatého fondu českého fotbalu. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby.