Liga očima fanoušků: Ty v*le, to není okresní přebor. Baník v rozkladu?

Video se připravuje ... Ve 23. kole FORTUNA:LIGY se fanoušci dočkali hned dvou šlágrů. Slavia doma porazila Plzeň 2:1 a Baník podlehl Spartě 0:3. Nálada v táborech fanoušků se pochopitelně liší. V Edenu se opět usmívají, zase jsou první, ale co ta venkovní utkání? V Plzni kroutí hlavou, že autobus už dávno odjel a není v módě. Na Letné našli kouzelné slovíčko: efektivita. V Ostravě pak zase řeší rozklad. Veselo panuje v Ďolíčku. Může za to trenér Veselý, nebo čtvrté místo v tabulce? Oboje. Projděte si tradiční sloupky fotbalových příznivců.

Slavia Praha Takhle by to šlo! A teď zabrat venku… Eden slavil zaslouženou výhru nad Plzní, která po vstřelené brance zaparkovala autobus a ve druhé půli se prakticky nemohla dostat za půlku. Už v prvním poločase Slavia dominovala v držení míče, ale šance nepřicházely. To se změnilo příchodem osvědčených žolíků Lingra s Van Burenem a po delší době se skvěle ukázal i Matěj Jurásek. Při pohledu na výkon po přestávce se nabízí otázka, jestli také v dalších zápasech nehrát v záloze bez Holeše i Hromady, zato s trojicí Oscar, Ševčík a Lingr. Variant je řada, nejdůležitější je, aby hráči hráli se stejným zápalem pro hru i proti papírově slabším soupeřům. Do konce základní části zbývá sedm zápasů, čtyři z nich hraje Slavia venku. Je naprosto nezbytné, aby i tam začala vítězit a předvádět kvalitní hru směrem dopředu. Na rozbitém hřišti v Liberci to určitě nebude jednoduché, na druhou stranu domácí mají svých problémů až nad hlavu. Od lednové výhry nad Jabloncem Slavia v lize nevstřelila více než dvě branky, i to je na čase napravit a připomenout, kdo má nejlepší ofenzivu. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... Virtuos Ševčík! Ovládl šlágr s Plzní, podívejte se na všechny jeho doteky s míčem

Sparta Praha To kouzelné slovo je efektivita Co se čekalo, byla velká návštěva na Baníku, průběh utkání bez větších výtržností a naše vítězství. A všechny atributy byly v podstatě splněny téměř na sto procent. Výjimkou bylo naše vítězství pouze v poměru 3:0, protože jsme měli dát minimálně o tři góly víc. Ale abychom se nevznášeli příliš vysoko, připomeňme si, že soupeř měl také několik příležitostí vstřelit branku, ovšem tentokrát nás Kovář skutečně podržel. To samé bych mohl říci o Laštůvkovi, nebýt jeho chybného rozehrání, z něhož jsme vytěžili první gól. Na naší straně nelze hodnotit jednotlivce, ale tým. Tím se však nevyhnu číslům, která říkají, že v zápase jsme nebyli dominantní v držení míče, ani v počtu střel a rohů! Měli jsme silnější střed hřiště i – a to považuji za rozhodující – rychlý přechod do útoku zakončený gólovými střelami. Že jsme měli další příležitosti, které skončily na břevně, není tak podstatné. Důležité je, že jsme si je vypracovali! Rukopis trenéra Priskeho začíná mít jasné kontury a nese své ovoce. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... Kuchta s Čvančarou? Uvědomili si, že můžou uspět jen společně, říká Kotal

Viktoria Plzeň Na autobus už se nehraje, do útoku! Tak je první zkouška ohněm za námi. Palec nahoru za sundaný plot, který bránil ve výhledu, a tentokrát i za pohodovou ochranku. Chorea i pyro v pořádku, paráda z obou stran, naprosto bezpečná. I ten studený čaj jsem nějak skousnul. Co mě zklamalo, byla naše hra. Vyprodukovat za zápas tři střely, to je bída. Asi tomu nerozumím. Pan Bílek mi poněkolikáté řekne, že jsme hráli to, co chceme. Ale když bojujeme o titul, musíme přece zkoušet soupeře přehrát, utíkat mu jako za starých dob po křídle a honit ho po celém hřišti. Přece mi nikdo nechce říct, že nejsou síly. Ty vole, tohle není okresní přebor, ale liga, je březen, ještě je plno zápasů do konce! Dejte hráčům větší volnost, ať něco vymyslí. Nemůže se stát, že jeden uteče po křídle, a nemá komu přihrát do vápna. Pánové, na autobus se už prostě nehraje. Bojovat za Plzeň, lítat po hřišti, a když to nejde 1:0, tak klidně 3:2, 4:3. Lidi na to máme. Hrnout to musíme útokem. S tímhle bychom na Letné dostali čtyřku a to bych fakt nerad. Čest královně Viktorce, lépe už bylo! Zvykejme si na horší časy. Kovi. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:1. Velký obrat v boji o titul rozhodl Lingr

Baník Ostrava Tohle za Laštym nejde. Jsme v rozkladu? Zatímco juniorce se postup do druhé ligy v neděli rozplynul, našemu áčku se zase sestup do ní o trošku přiblížil. Nechci tím strašit, ale naše rozpoložení, možná skoro až rozklad a těžký los, mi pozitivní vyhlídky moc nedává. Fotbal hodnotit nebudu, výsledek je jasný. Smutné je, že to sparťany na hřišti ani nebolelo. A snad poprvé jsem zažil, že kotel hostů v některých momentech přeřval ten domácí. A že mohlo být pokřiků na výběr… Bohužel, ani to už u nás nefunguje jako kdysi. Udivuje mě, co se v posledních dnech dělo a děje kolem brankáře Jana Laštůvky. Zdá se mi, že se srdcař, díky kterému máme každou sezonu minimálně o deset bodů víc, stává obětním beránkem za veškeré přešlapy vedení klubu. První gól Sparty určitě nejde za ním, jak tvrdil trenér Hapal. Za staršími hráči v čele s Laštym určitě nejde ani to, že chybí hráči s baníkovským srdcem. Tohle jde jednoznačně za tím, kdo určuje přestupovou politiku, která je více než mizerná. Aby hráč žral za Ostravu trávu, musí to mít v sobě. Lašty ho to nenaučí… David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Sparta 0:3. Zářili Čvančara s Kuchtou, hosté jsou druzí