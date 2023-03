Přesilovka jako (ne)výhoda. Sparta se nadřela, ale prodloužila vítěznou jízdu

Byl to moment, který měl sobotní duel Sparty proti Hradci Králové fakticky ukončit. Nestalo se. Po brzkém vyloučení Jakuba Kučery sice favorit rozhodl o svém triumfu 2:0, demolice oslabeného soupeře se ale v Mladé Boleslavi nekonala. I pojišťující trefu ostatně Pražané přidali až v samotném závěru… „Po červené kartě to pro nás o moc jednodušší nebylo. Občas se ve fotbale stane, že je to přesně naopak,“ pokrčil rameny trenér Brian Priske.

Prvotní a stěžejní úkol Sparta v sobotu odpoledne zvládla. Kousavý Hradec Králové povalila 2:0, do řádku si položila osmou soutěžní výhru v řadě a o pár hodin později si mohla mnout ruce nad ztrátou Slavie v Liberci.

Předvedeným výkonem ovšem rudí na svůj vysoký standard z předešlých duelů nenavázali. Zejména v prvním poločase působili ospalým dojmem. Kazili jednoduché přihrávky, až příliš často se uchylovali k dlouhým (a zpravidla nepřesným) nákopům.

„Dopouštěli jsme se individuálních chyb, dělali jsme špatná rozhodnutí. Nepřiblížili jsme se kvalitě z posledního období. Složité hřiště to klukům neulehčilo,“ souhlasil trenér Brian Priske.

Co mělo Spartě život výrazně ulehčit, to byl nevybíraný zákrok hradeckého Jakuba Kučery, který už ve 20. minutě přepálil u poloviny hřiště Kaana Kairinena a od sudího Dalibora Černého dostal direkt pozvánku do sprch.

Hosté sice nabídnutou početní výhodu gólově využili, měli i jasnou převahu v držení míče (66 procent), na branku gólmana Pavola Bajzy naposílali dohromady dvanáct zdravic. Přesto to od Sparty nebyla taková dominance, jaká by se za dané konstelace očekávala…

„Po červené kartě to pro nás o moc jednodušší nebylo. Občas se ve fotbale stane, že je to přesně naopak. Je fakt, že jsme si představovali, že po vyloučení náš výkon trochu akcelerujeme, že budeme produktivnější. Ale musíme mít na paměti, jakého jsme proti sobě měli soupeře. Navíc s velmi dobrým gólmanem,“ uznal Priske.

„Votroci“, v plném počtu hrající velmi odvážně a sázející na aktivní presink, se po Kučerově nuceném odchodu logicky stáhli. Zakopali se na své polovině a snažili se všemožně udržet na dostřel bodovému zisku. A Sparta si s tím moc nevěděla rady.

Kdo čekal, že to proti deseti bude ofenzivní festival s jednou vyloženou příležitostí za druhou, musel být zklamán. Hosté své šance měli a úplně málo jich nebylo, úplná fašírka se ovšem taky nekonala.

„Červená karta změnila mentalitu zápasu. Byl na nás větší tlak, hráči museli hrát rychleji, zároveň jsme nemohli ztrácet míče, aby Hradec nechodil do protiútoků, ve kterých je silný. Hrát jedenáct na deset není tak snadné, jak se může znát. Možná kdybychom dali druhý gól dřív, mohlo to vypadat jinak,“ zamýšlel se Priske.

Uklidňující trefu na 2:0 ovšem doručil Tomáš Wiesner až v 89. minutě. Do té doby si Sparta navzdory jasné územní převaze nemohla být ničím jistá. Stačil jeden brejk, jedna standardka, jedna individuální chyba v zadních řadách…

„Nebyl to od nás extra výkon. Trochu to způsobila ta červená karta, byli jsme připravení na něco jiného. Soupeř se víc zatáhl, prostoru nebylo tolik. Museli jsme trochu změnit hru. Důležité ale je, že jsme to zvládli,“ oddechl si autor první trefy Lukáš Haraslín.

Ano, tříbodový import je pro Spartu to hlavní. Kdo ví, třeba ještě před rokem či dvěma by takový duel, kdy to herně zdaleka neladí, odnesla bodovou ztrátou. Tentokrát i přes řadu nedostatků došla k vlastně dost pohodlnému triumfu. A pokračuje ve vítězné jízdě, která má už osm zastávek.