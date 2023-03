Fén od matadorů pomohl, Olatunjiho chválili Kozel i Červ. Kolik stojí?

Ano, trefil se v prvním utkání, ale pak přišel utrum. Až v sobotu byl proti Slavii dominantní. Několikrát udržel míč v prekérních pozicích, velmi zajímavě kličkoval, tvrdě chodil do soubojů. Krajan Igoh Ogbu dostal po faulu na něj žlutou kartu.

Zásadní okamžik prožil v 95. minutě. Mohamed Doumbia poslal oblouk za obranu, Olatunji si balon velmi umně zpracoval a přehodil jej přes nohu gólmana Ondřeje Koláře. Slovan díky jeho brance bral bod za remízu 2:2. Nečekaně obral favorita.

Olatunji byl deníkem Sport zvolen mužem zápasu.

„Viki to udělal při gólové situaci výborně. Ale nešlo jen o ten gól, tentokrát i dřel, což se mu předtím úplně nedařilo,“ chválil spoluhráče středopolař Lukáš Červ.

Třiadvacetiletého vlasáče postrčil apel matadorů. „Do práce“ si ho vzali ti nejpovolanější - dvojka Michael Rabušic, Theo Gebre Selassie. Oba mají poutavé kariéry, jsou osobnosti, v tuto chvíli také mentoři mladých.

Liberec - Slavia: Euforie Slovanu! Olatunji v nastavení srovnává na 2:2 Video se připravuje ...

„Promluvili s ním, aby do toho dal víc, aby prostě dřel. Bylo to vidět, za výkon byl odměněn gólem,“ popsal Červ. „U cizinců i hráčů na hostování se to stává. Potřebují mít správný přístup, potřebují vést. Proto jsme dělali věci pro psychickou, mentální stránku, aby nám pomohl. Byl velmi cítit, dal gól,“ ocenil trenér Luboš Kozel. „On někdy vypadá flegmaticky, lehkovážně, ale má obrovskou dynamiku. Podobní hráči mají věci, co naši nemají,“ vysvětlil kouč, proč Olatunjiho bral.

Forvard je ve Slovanu na hostování. Opce na jeho odkup by měla být 500 tisíc eur (12 milionů korun), což rozhodně není pakatel. Ale třeba se Olatunji rozjede ještě víc. „Věřím, že bude dál dřít a pomáhat nám góly,“ vzkázal Červ.

Pak by byl obchod reálný. Nigerijcův věk nahrává tomu, aby byl i dál obchodovatelný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Červ, 90+5. Olatunji Hosté: 30. Olayinka, 65. Van Buren Sestavy Domácí: Vliegen – Plechatý (C), Purzitidis, Preisler (70. Ghali) – Ndefe, Doumbia, Červ (80. Varfolomejev), Mészáros (77. M. Kozák) – Rondić (77. Rabušic), Olatunji, Tupta. Hosté: O. Kolář – Masopust (56. Zafeiris), Ogbu, Holeš (C), D. Jurásek – P. Ševčík, Oscar, Douděra, Lingr (76. M. Jurásek), Olayinka – Tecl (56. Van Buren, 90. Hromada). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Lehoczki, Polyák, Varfolomejev, Ghali, Kozák, Rabušic, Michal, Lexa Hosté: Mandous, Ousou, Zafeiris, Van Buren, Jurečka, Bořil, Hronek, Hromada, Traoré, Kačaraba, Jurásek Karty Domácí: Doumbia, Preisler, Čech (trenér) (č), Ndefe Hosté: Vlček (vedoucí), Ogbu, Oscar, Zafeiris, Olayinka (č) Rozhodčí Zelinka – Paták, Antoníček; VAR: Petřík, AVAR: Váňa Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 4758 diváků