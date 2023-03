Jablonec loupil v Brně: prckova hlava, kyselý Řezníček, viróza a žolík Jovo

Pojďme ale rovnou ke klíčovému momentu nedělního odpoledne na stadionu v Srbské ulici.

Poločas 0:1, trochu ostřejší slova v kabině hostů. Kouč David Horejš střídá slabého Surzyna za Vladimira Jovoviče, proto se šikovný univerzál Pavel Šulc zasouvá na wingbeka.

A začínají se dít věci.

Černohorský čertík po pár sekundách vymýšlí jedenáctou branku v sezoně pro Jana Chramostu a pak je i u zrodu vítězné trefy Jakuba Považance, když zakládá akci na jeden dotyk přesnou kolmicí.

Brno – Jablonec: Ševčík našel Alliho a ten hlavičkou poslal Zbrojovku do vedení 1:0 Video se připravuje ...

Na reprezentační sraz, kde Jovoviče čekají zápasy s Bulharskem a Srbskem, tak odjíždí s výtečnou náladou. Severočeši se třetí výhrou v řadě odpíchli do střední skupiny a přeskočili právě Zbrojovku.

„Na to, že jsme měli tento týden hodně nemocných a já sedm dní netrénoval, to šlo super,“ usmíval se Jovovič.

„Pohled na tabulku už je lepší, cítíme se trošku klidněji. Jednoduché to však nebylo, v první půli jsme soupeři nabídli šance po chybách, naštěstí Řezníček po dlouhé době neskóroval,“ podotkl.

Úspěch Horejšova týmu je o to cennější, že nejen Jovoviče skolila viróza. Potýkal se s ní i realizační tým, oba střelci Považanec s Chramostou, stoper Martinec... Patrák ani neodcestoval, zbytek odehrál utkání se sebezapřením. Teď může Jablonec odfrknout.

„Já na sebe dbám, imunitu mám dobrou, takže jsem lehl jen na dva dny. Ale když mi Chram přišel ráno na snídani říct, že se necítí dobře, až mi přestalo chutnat...“ glosoval trenér.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, ale jsem spokojený. Jovo tam vnesl kvalitu v meziprostorech, stejně tak si stopeři skvěle poradili s Řezníčkem,“ doplnil Horejš.

Na druhé straně se díky třem remízám až do neděle taky bodovalo, teď ale čeká Zbrojovku smutná přestávka. „Mohli jsme mít klid, místo toho nás čekají starosti,“ litoval trenér Richard Dostálek.

Brno – Jablonec: Jakub Považanec nedal Berkovcovi šanci a zařídil obrat na 1:2 Video se připravuje ...

Byť se to nyní povedlo Allimu, problémem Brna je, že se k Řezníčkovi a Michalu Ševčíkovi s produktivitou nikdo nepřidává. „Kubovi to nevyšlo, nelepilo, tak to na sebe musí vzít zbytek týmu,“ souhlasil.

Smolařem byl Šimon Falta, jenž se přimotal k oběma inkasovaným gólům, navíc se Zbrojovce před mačem zranil Ondřej Pachlopník, takže další ztráta ofenzivního borce.

„Mohli jsme mít třeba o sedm bodů víc, je to škoda. Ale chce to klid. Znám to, o sestup hraju už potřetí,“ zůstal nad věcí záložník Jiří Texl.

„A tutovky Řezníčka? Jsme tým, který pracuje na něj, aby on dával góly. Má to těžké, musí je dávat, protože ledacos se mu odpouští do defenzivy. Snad si to vybral jen na jeden zápas a příště už gól dá. I když to hrajeme na Spartě, že? Tak tam musí vstřelit aspoň tři, jinak nevím…“ mrknul středopolař, jenž patřil na straně domácích k těm nejlepším na place.