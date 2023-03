Z padoucha hrdinou: Vacek zavinil penaltu, pak rozhodl. Nita je trumf

Byla to až klišovitá chvíle. From zero to hero, říká se v angličtině. V překladu třeba z bídaka v reka.

Kamil Vacek, chlap protřelý reprezentací, Spartou, německou či italskou ligou, zažil přesně tenhle veletoč v neděli odpoledne na útulném stadionku v Pardubicích. Tady (při vší úctě) dojíždí v necelých šestatřiceti letech kariéru, na druhou stranu je stále klíčovým elementem sestavy. Proti Teplicím, v tak důležitém střetu, vylétl ze dna ke hvězdám.

„Ukázalo se, jak je fotbal nevyzpytatelný. Je nepopsatelné, jak rychle se může člověk stát z padoucha hrdinou,“ usmíval se po výhře.

Od 65. minuty mu však pěkných pár chvil nebylo dobře. V pokutovém území šlápl na nohu soupeři, mladý útočník Daniel Fila šel ihned k zemi. Nešlo o úmysl, spíše nešikovnost. „Nevybavuju si žádný kontakt. Byla hodně přísná,“ dušoval se Vacek.

Pardubice - Teplice: Nita chytil Gningovi penaltu Video se připravuje ...

Proti Pardubicím se kopala na jaře už čtvrtá penalta. „Zase, každej zápas,“ čílil se na lavičce trenér Kováč. Jeho slova zachytily ruchové televizní mikrofony.

Tentokrát však nastala změna. Ostrava, Olomouc i Slavia z pokutového kopu skórovaly, ale nyní Florin Nita zasáhl. Abdallah Gning poslal střelu k levé ruce rumunského brankáře, jenž byl na místě. Míč ani nevyrazil.

„Byl to strašně těžký zápas na hlavu, ale tady šlo o zásadní moment. Florin zlomil Teplice, na konci jsme hráli aktivně a velmi dobře,“ lebedil si kouč Kováč. „Vrátili jsme se do zápasu, bylo o co hrát. Neproměněná penalta nám to zkomplikovala, navíc jsme hned inkasovali. Byly to klíčové momenty, které jsme nezvládli,“ podotkl hostující trenér Zdenko Frťala.

Pro Teplické jde o problém. Jsou předposlední, Pardubice nad nimi. „Zase jsme našemu cíli o kousek blíž,“ radoval se Kováč. Boj o udržení bude ještě tuhý, aktuálně drží nejhorší kartu Zlín Pavla Vrby.

Pardubice - Teplice: Vacek, který zavinil penaltu, vzápětí dal na 3:1 Video se připravuje ...

Pohled Jiřího Fejgla: Nita je trumf

Může jeden hráč zachránit mančaft ve fotbalové lize? Ne, to nejde, ale… Příspěvek gólmana Florina Nity pro Pardubice je extrémní. „Každé kolo nám dává šanci vyhrát,“ pronesl trenér Radoslav Kováč.

Jak trefné… Proti Teplicím se to zase ukázalo. Společně s Pavlem Černým byl rumunský brankář zásadním hybatelem úspěchu. Především však také mužem okamžiku. Ve druhé půli chytil za stavu 2:1 pro Východočechy penaltu, načež Kamil Vacek definitivně rozhodl.

Pardubice dobře vědí, že Nita může být hlavním bodem záchrany. Zatím ukazuje, že to tak bude.