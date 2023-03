Bílek: Dostáváme smolné góly. Končí mi smlouva, ale mrzí mě něco jiného

Věříte v důvěru Adolfa Šádka, když vám po sezoně končí smlouva?

„Pan Šádek mi vyjádřil podporu, za tři měsíce mi končí smlouva. Máme za sebou další nepříjemnou porážku, další domácí zklamání. Fanoušci byli vynikající, podporovali nás. Mrzí nás, že výsledky nepřichází. To mě mrzí daleko víc, než cokoliv jiného.“

Jak je možné, že jste ztratili takový zápas?

„Bylo to podobné, jako když jsme hráli s Hradcem (domácí prohra 1:2). Do utkání jsme dobře vstoupili, první půle od nás byla dobrá. Bylo vidět na klukách, že chceme utkání za každých okolností zvládnout. Dali jsme branku, soupeře do ničeho nepustili, byli jsme nebezpeční. První půlka od nás nebyla žádný problém, ale dostáváme góly, které jsou hodně smolné. Po vyrovnání jsme znervózněli, pak to na nás bylo vidět. Přesnost v tom nebyla, chtěli jsme dát rozhodující gól, ale soupeř se zase dostal do vápna a dostali jsme branku, která byla hodně laciná. Bohužel. Máme dobré držení míče, byli jsme nebezpeční, nastřelili tyčku. Pak přijde jedna situace a dostaneme z ní rozhodující gól.“

Proč jste brzy střídal Matěje Vydru?

„Hrál s velkou chutí i nasazením, ale měl toho dost, proto šel dolů. Byl připravený Honza Kliment, je to podobný typ útočníka. Dovede se také prosadit ve vápně, šlo o střídání kus za kus.“

Leží na týmu deka?

„Drží se to nás delší čas, teď je před námi reprezentační pauza. Je potřeba, aby si hráči odpočinuli a trošku se potrénovalo a dali jsme se dohromady.“

Proč v nominaci na zápas chyběli Jan Kopic a Jhon Mosquera?

„Kopi má svalové zranění, ale nejde o nic vážného, nemělo by ho to vyřadit na delší čas, brzy se snad zapojí. Mosquera měl nakopnutý nárt a k tomu malinkou virózu, proto se nedostal do nominace.“