Hašek o jízdě Bohemians: Peníze na hráče, Veselého drajv i bída Baníku

Před pěti lety dirigoval trenér Martin Hašek Bohemians při slavném domácím koncertu 5:2 s Plzní. Nyní v uplynulém kole z dálky sledoval, jak „klokani“ nad týmž rivalem zvítězili 2:1, ale přímo na západě Čech. To se jim podařilo po sedmadvaceti letech, navíc drží skvělé čtvrté místo a v semifinále domácího poháru se postaví Slavii. „Bohemka se dostala na vlnu, je z ní štička ligy. Umístění na čtvrté nebo páté příčce je reálné, a trenér Veselý možná hraje o rekordní bodový zisk v jedné sezoně,“ říká Hašek ve speciálním videorozhovoru, v němž nabízí několik důvodů velkého vzestupu svého bývalého týmu.

Kouč, jenž v Ďolíčku působil v letech 2017-2019, je vidí v ekonomických podmínkách spjatých s byznysem rodiny Jakubowiczů velící tradičnímu klubu, využití příležitosti, kterou nabídla konkurence, i právě práci Veselého. „Bohemka podřimovala a on to prostředí protřepal,“ míní Hašek. Díky tomu mají Bohemians našlápnuto k tomu, aby dorovnali, nebo dokonce překonali zisk 48 bodů v jednom ročníku samostatné soutěže. Tolik jich za 30 kol vytřískali z mužstva Vlastimil Petržela s Vladimírem Borovičkou. Právě v sezoně 2001/02 skončili „klokani“ čtvrtí, nejvýš po konci federální ligy.

A Veselý se netají tím, že stejná příčka, nebo „alespoň“ první šestka., a tedy skupina o titul, je smělým cílem rozjetého mužstva. „Každý kouká pod sebe, my chceme být spíš pozitivní a koukat nad sebe. Nebýt takoví přizdisráči, když to tak řeknu,“ řekl po výhře 3:1 v Liberci. I když zároveň zdůrazňuje pokoru, taková odvaha se cení. Nebo ne? „Tuhle vlastnost každý nemá. Trenéři bývají na své výroky opatrní, protože pak přijde pravý opak. Skoro ze sta procent,“ usmívá se Hašek a obecně dává za příklad toho, jak zákon schválnosti funguje, Plzeň. Do Ďolíčku pak posílá v tomto směru přející vzkaz...

Podívejte se, co Martin Hašek v pořadu Ligový insider říká o Danielu Köstlovi alias „Robertu Carlosovi“ z Ďolíčku.