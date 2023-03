Červ na radaru Slavie, koupí ho zpět za dvojnásobek? Chvála od Trpišovského

Červ je čert. Hříčka sice mírně kýčovitá, platí však. Blonďatý záložník s výrazem hodného kluka se na hřišti mění. Z usměvavého mladíka je tak trochu bestie, drsňák, borec, co se vpije pod kůži.

„Z reakcí našich hráčů víme, že to pro ně byl nejnepříjemnější hráč, výkonem i zdravou agresivitou,“ pronesl po remíze Slavie v Liberci hostující trenér Jindřich Trpišovský.

Červ byl v posledním střetu opravdu nepřehlédnutelný.

Zaprvé dal gól, který (ne)slavil. No, ruce mu maličko vylétly nahoru, ale rychle stáhl paže zpět. Červenobílý kolos ho vychoval, dal mu šanci v lize. V létě sice přestoupil do Liberce, ale Pražané si do kontraktu dali podmínku přednostního odkupu. Pokud se nyní jedenadvacetiletý středopolař bude jevit dobře, Slavia jej může koupit zpět. Liberec za něj zaplatil v létě 4 miliony, červenobílí by museli vytáhnout dvakrát více. Na druhou stranu je pro ně výhodné, že získají hráče, i když na něj budou násobně vyšší nabídky.

„Ukazuje se v tom nejlepším světle, pro nás je jen dobře, že tihle kluci nabírají zkušenosti, které jinak nenahradíte. Pro nás jsou pak použitelnější v budoucnu, kdy nahrazují hráče, kteří ze Slavie odejdou,“ řekl Trpišovský.

Zadruhé opět využil své přednosti. „Je to trochu grázlík,“ vítal v létě kouč Luboš Kozel posilu ze Slavie. „Asi jo, ale jen na hřišti,“ usmál se sám hráč. Proti Slavii to bylo vidět. Jenže nejen v tomhle exponovaném duelu. Když Liberec přijel před dvěma týdny do Mladé Boleslavi, scházeli mu zranění šéfové Jan Mikula, Theodor Gebre Selassie a kvůli trestu za žluté karty právě Červ. „Neměli jsme lídra, teď se nám vrátil aspoň Lukáš,“ naznačil po Slavii Kozel, že mladík už dorostl do role vůdce mančaftu.

Předurčuje ho k tomu jeho pozice na place. Střední halvové jsou zhusta kapitáni, bossové. Celé hřiště mají pod kontrolou, hře dávají tempo i kvalitu. Vedle toho jsou tu blonďákovy vlastnosti. „Nechám tam vždycky všechno. Myslím, že se zakousnu a dokážu kluky strhnout. To je moje přednost,“ popsal se.

Souhlasí i ten nejpovolanější, kouč Slavie Trpišovský: „Je mladý, nadějný, člen jednadvacítky, v Liberci pravidelně hraje. Má to, co málo hráčů, emoční stránku, dokáže tým vyburcovat a strhnout k výkonu, v zápase je nepříjemný.“

Na to bude spoléhat i jedenadvacítka v létě v Arménii, kde se koná sledovaný šampionát. Červ by se na něm mohl vyšvihnout ještě výš. Nebo zpět do Slavie?

Lukáš Červ