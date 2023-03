Jaký chce hrát Šilhavý fotbal s repre? A proč snižovat laťku nároků na něj?

Vacek i Podroužek oceňují Šilhavého férovost, ale vznášejí pochybnosti ohledně směřování národního týmu. „Vidím tam jen příklon k hodně velké opatrnosti a defenzivě,“ říká Vacek. „Šilhavý už se ale nezmění,“ upozorňuje jeho kolega Podroužek.

Prvně jmenovaný se ještě pozastavuje nad podle něj přehnanou euforií po výhře nad Polskem. „Já odmítám – opravdu odmítám! – snižovat laťku nároků na trenéra nároďáku,“ zdůrazňuje Vacek: „To je třetí nejprestižnější trenérská židle v zemi, po Slavii a po Spartě. A aby ta laťka byla tak strašně nízko, že budeme někoho vynášet do nebes za to, že postavil frajery, kteří mají formu? OK, dobrá práce, trenére, spokojenost – ale není to žádná bomba, za kterou by bylo potřeba někoho nosit na rukou.“

Jaká je pozice Hložka v repre a Leverkusenu?

Mluvil někdo Šilhavému do nominace?

Když vypadne Jurásek, má český fotbal alternativu?

Proč reprezentace nějaký čas fanoušky netáhla?

Nenápadně skvělá kariéra Baráka

Vydrží Šilhavému nové nadšení?

Má ještě dvojice Jílek – Saňák na český velkoklub?

Nebezpečí pro Slavii: vyklidněná Sigma

Pikantní duel pro Ševčíka na Letné

Zvedne se Baník po repre pauze?

Podívejte se na VIDEO.