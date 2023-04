Fanouškovský výzkum: Sparta vládne, VAR prošel, za simulace vyloučení

Nejvíce fotbalových fanoušků má v Česku Sparta před Slavií a Baníkem, fotbalová liga táhne především díky své vyrovnanosti a VAR je sice dobrý projekt, ale potřebuje dotáhnout. To mimo jiné vyplývá z exkluzivního výzkumu agentury Confess, který se týkal FORTUNA:LIGY. Dozvíte se i to, co naopak fanouškům na soutěži nejvíce vadí, co by změnili ve fotbalových pravidlech a co by kluby měly zlepšit na stadionech.