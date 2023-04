Letáček má formu, Tijani něco neřešil špatně, řekl Hapal. Baroš asistentem?

Jaké bude vaše hodnocení?

„Stručné. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, akorát nám chybělo se střelecky prosadit a zlomit utkání nějakým gólem. A vyhrát. Určitě bychom si to zasloužili, bohužel je to fotbal. Dlouho jsme nezvítězili, i když si myslím, že na jaře to byl náš nejlepší zápas doma.“

Kdy vás napadlo udělat v základní sestavě tolik změn? Hned na začátku reprezentační pauzy, nebo až později?

„Hned na začátku asi ne, spíš až v průběhu. Věděli jsme, že nějaké změny uděláme, ale museli jsme čekat na zdravotní stav, na reprezentanty, kteří byli pryč. K tomu jsme museli přihlédnout. Pak to nějak vyústilo, takže jsme se domluvili a rozhodli se takhle.“

Čistě z důvodu nutnosti změn?

„Nechtěl bych, aby to vyznělo, že hráči, kteří vypadli ze sestavy, mohli za předchozí výsledky. Ne, naopak. Ale po šňůře neúspěšných zápasů jsme chtěli udělat změnu. Ta se povedla, ale jen herně. Tam to bylo v pozitivním duchu. Ale to klíčové – body – znovu nepřibyly.“

Ale asi jste kalkuloval s tím, že můžete pak v průběhu zápasu z lavičky posílat do hry velkou kvalitu...

„To ano, samozřejmě jsme to měli v hlavě. Dostali jsme v průběhu do zápasu kvalitu i zkušenost, střídání nám pomohla. Dostali jsme se do nějakých situací, ale asi je to zakleté. Nemůžeme vstřelit branku.“

Ve finální fázi to vypadá na křeč, že?

„Nevím, jestli křeč. Hráč je v situaci pod nějakým tlakem, na tréninku je řeší a góly dává. V zápase však bohužel. Někdy to odskočí, pak je zas podrží gólman... Když vzpomenu situaci z prvního poločasu, kdy na přední tyč přijde výborný centr, Tijani to tečuje, ale trefí gólmana... Stačilo dvacet centimetrů a byl to gól. Nemůžu říct, že to řešil špatně. Tohle zrovna řešil dobře, ale trefil brankáře na lajně. A takových situací jsme měli víc.“

Baník - Liberec: Obří tutovka! Tijani překopl bránu z malého vápna Video se připravuje ...

Největší změna, minimálně opticky, přišla v bráně. Proč jste místo Jana Laštůvky zvolil Jiřího Letáčka, a nikoli Martina Hrubého?

„Dlouhodobě víme, že Lety má formu. Dobře trénuje. Hrubas byl čtrnáct dní s reprezentací, odchytal nám jeden zápas za béčko. Lety za béčko odchytal třetí utkání, vždycky byl oporou, vychytal tam některé situace a dostal jen jeden gól. Proto jsme se takhle rozhodli.“

A jak se vám líbil?

„Chytal výborně, podržel nás. Kdybychom měli ještě většího peška nebo smůlu, mohli jsme při Valentově střele inkasovat. Vytáhl ji nad břevno, působil jistě.“

Jaroslav Svozil ještě není stoprocentně připravený?

„Já to samozřejmě čtu... Ale možná si promluvte i s Jardou. Trénuje, pracuje, odehrál dva zápasy za béčko. Na umělou trávu ho teď s béčkem posílat nebudeme. Podle mě ještě není připravený na sto procent. Víme to z běžeckých dat. Testujeme ho, dělá pro to vše. Věřím, že brzy bude schopen nastoupit, ale z mého pohledu ještě není stoprocentní.“

Nechat zkušené borce jen na lavičce určitě není nic snadného. Jak teď s nimi pracovat, aby to vzali v pohodě?

„Osobně si myslím, že tohle máme vypořádané. Naopak. Neděláme žádný řez kádrem, nikoho nevyhazujeme, neděláme s nikým žádné kárné řešení. Prostě jsme se rozhodli pro tuhle sestavu. Hráči jsou profíci. Ať má třicet let, nebo devatenáct, musí respektovat rozhodnutí trenéra a udělat všechno pro to, aby podal co nejlepší výkon, když na hřiště vejde. V tomto máme absolutně jasno, necítím v kabině žádnou uraženost nebo napětí. Všichni dělají vše, abychom byli úspěšní. Víme, v jaké jsme situaci.“

Nebyl Jiří Klíma až moc utopený v hloubi pole?

„No... Klímič nám po Spartě vypadl na čtrnáct dní, moc toho neodtrénoval. Měl naražená žebra, pak do nich dostal znovu. Bylo cítit, že na rozdíl od Sparty to od něj tentokrát nebylo nejlepší. Čekali jsme, že u nějakých centrovaných balonů bude na hrotu doplňovat Tijaniho a třeba se prosadí. To se bohužel nepovedlo. Odpracoval to, ale top to nebylo.“

Baník - Liberec: Tijaniho zase skvěle vychytal Vliegen Video se připravuje ...

Zápas s Libercem se bral jako ten poslední před ostrým losem a vy jste ho opět nezvládli...

„Je to těžký los, ale potvrzuje se mi jen jedna věc. I když nehrajeme některá utkání dobře, tak jsme se zatím vždycky poráželi sami. Většinou jsme dostávali neskutečně hloupé góly. A naopak my si situace vypracujeme, ale góly nedáváme. Jestli tady přijede Plzeň nebo Slavia? A že teď jedeme na Slovácko? Osobně si myslím, že jsme schopni s nimi bodovat. Když se opřeme o výkon jako s Libercem a budeme produktivní.“

Je tedy aspoň pozitivem, že jste Slovan nepustili do pořádné tutovky? Začíná se od defenzivy...

„Každopádně. Liberec měl možná dvě nebo tři situace, ale nebyly stoprocentní. Splnilo to naše očekávání. Hráli jsme dozadu bezpečně. Naopak nemůžu být tentokrát spokojený s ofenzivou, protože aspoň jeden gól jsme měli dát.“

Netradičně jste na tři dny vyrazili do Polska. Pomohl krátký pobyt?

„Bylo to vidět na výkonu. Ne že by to bylo jen tímhle, ale cítili jsme, že potřebujeme trošku vylézt ze stereotypu a mít všechny hráče pohromadě. Aby neměli každodenní myšlenky na rodinu, manželku, děti, ale soustředili se teď vyloženě jen na fotbal. Bylo to krátké, ale účel to splnilo. Byli jsme spolu, udělali jsme teambuildingovou akci, komunikovali jsme. Opakuji: víme, v jaké jsme situaci.“

Eldar Šehič říkal, že musíte být pospolu, makat...

„My spolu trávíme hodně času na Bazalech. Na hřišti, na rehabce, na rege... V Polsku to bylo spojené i se stravou, sedli jsme si a měli jsme hráče k dispozici i večer na konzultaci.“

V dnešní době je trenérská práce džobem na 24 hodin denně, proto početné realizáky... Vám jeden asistent ubyl, kdo převzal náplň práce po Davidu Oulehlovi?

„Stejně jsme všechno dělali pohromadě. Jestli si někdo myslí, že David dělal něco extrémně navíc, tak ne. Všechno jsme konzultovali společně. David měl na starosti třeba standardní situace, což nám třeba trošku ulevilo, ale ve finále jsme rozhodnutí nebo řešení před utkáním dělali spolu. Vůbec nám to teď momentálně nenarušuje tréninkový nebo zápasový chod.“

Baník - Liberec: Valentovo nečekané torpédo vytáhl Letáček nad břevno Video se připravuje ...

A nebudete hledat nového asistenta?

„Uvidíme. (úsměv) Máme nějakou myšlenku, ale necháme tomu trošku čas.“

Tou myšlenkou je třeba Milan Baroš?

„Milan Baroš je ikona klubu. Když bude chtít za námi přijít a zapojit se, jenom to přivítáme. Před Spartou jsme se potkali, něco jsme si k tomu řekli. Kdyby byl z jeho strany zájem, určitě bychom to přivítali. Vždycky uměl kabinu namotivovat, přesvědčit v nějakých myšlenkách a rozhodnutích. Všichni k němu vzhlíží, takže proč ne?“

Dorostenecká devatenáctka hraje na špici, neuvažujete o vytáhnutí někoho nahoru za odměnu? Nebo teď na to není vhodná doba?

„Vezmu to na příkladu gólmana Hrubého. Za reprezentační devatenáctku odchytal velmi dobré utkání, mluvil jsem o něm s trenérem Bejblem. Ale teď je těžká doba, abychom do sestavy hodili mladé hráče. Potřebujeme se nějakým způsobem stabilizovat, zlomit to. Věřím, že potom bude čas na posun některých mladých. Nicméně vidíte třeba, že jsme se rozhodli Šína znovu do sestavy zakomponovat, i když s námi přes pauzu taky nebyl. A taky na něm bylo vidět od padesáté minuty, že toho na něj bylo dost. Samozřejmě mi v kabině řekl, že se cítil docela dobře, ale neošidíte to. S nároďákem odehrál tři zápasy, cestoval, přijel dva nebo tři dny před zápasem... Víme, jakou má kvalitu, co dokáže, jak o fotbale přemýšlí, proto jsme se ho rozhodli podržet třeba na úkor Miškoviče.“