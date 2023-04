Baroš v Baníku: PR pro fanoušky, či krizové řešení? Asistent (ne)chybí

Není to apríl, do Baníku by se mohl vrátit Milan Baroš! Comeback klubové legendy naznačil po další domácí ztrátě, remíze 0:0 s Libercem, trenér Pavel Hapal. „Proč ne?“ uvedl kouč. Podle informací webu iSport.cz na Bazalech rezonuje myšlenka rozšířit realizační tým Barošem již delší dobu.