Kotel se vrátil, sparťané ale děkovali jinde. Moje rozhodnutí, pravil kapitán

Po měsíce dlouhé tiché domácnosti si k sobě znovu hledají cestu. Sparta a její skalní fanoušci. Nejde to hladce, jeden zádrhel se objevil hned při návratu kotelníků do ochozů na Letné.

Co přesně se stalo? Po závěrečném hvizdu se konala tradiční děkovačka domácích hráčů. Neprobíhala ovšem tam, co vždycky. Tedy právě před kotlem. Kapitán Ladislav Krejčí mladší své parťáky odvelel pod protilehlou tribunu.

„Bylo to moje rozhodnutí. Jak fanoušci mohou ukázat postoj, tak my taky. Celou dobu jsme dřeli na to, abychom mohli hrát o titul, chtěli jsme tu mít fanoušky na každém zápase. Stalo se, co se stalo, to je za námi. Z respektu k protilehlé tribuně, která byla vždycky plná a konaly se tam děkovačky, to bylo správně,“ vysvětloval svůj krok mladý obránce.

Reakce z kotle přilétla okamžitě. Hromové pískání. Krejčí ale ze svého rozhodnutí neslevil, následně však neváhal, a vyrazil si osobně s kotelníky všechno vyříkat.

„Nerad bych tyhle věci nosil do médií. Věřím, že to teď hodíme za hlavu. Od příštího zápasu snad bude děkovačka taková, jako vždy byla,“ prohlásil Krejčí.

Za své hráče se po vítězství 3:1 postavil i hlavní trenér Brian Priske.

„Rozhodnutí hráčů akceptuji. Byla to jejich odpovědnost, mám rád hráče, kteří dokážou vzít odpovědnost sami na sebe. Jsem velmi rád za slovo, které zaznělo, tedy respekt k protilehlé tribuně a zbytku stadionu, jenž tu s námi byl po celou sezonu. Je to respekt k tribuně, která tu poslední čtyři až pět měsíců tým podporovala každý zápas,“ zdůraznil Priske.

Další domácí duel odehraje Sparta už ve středu večer, kdy v rámci semifinále MOL Cupu vyzve České Budějovice. Po jeho skončení by už měla děkovačka proběhnout před sektorem skalních fanoušků.

Pokud tedy v mezidobí nedojde k nějakým veletočům… Aktuální vztah klubu a ultras lze totiž i po ukončení bojkotu označit za poměrně křehký.

„Moc bych si přál, aby naše ultras sekce vzala tenhle signál pozitivně. Není to krok proti nim, je to uznání fanoušků, kteří tu s námi byli celou sezonu. Chtěl bych, aby to tak bylo vnímáno. Věřím, že příště naši ultras znovu přijdou a my půjdeme před jejich sektor a budeme se s nimi radovat po dobrém výsledku. Potřebujeme na Letné každého, kdo miluje Spartu. Jsme rádi, že tu lidé projevují své emoce, atmosféra proti Brnu byla velice dobrá,“ uzavřel Priske.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Krejčí ml., 24. Kuchta, 49. Wiesner Hosté: 17. Řezníček Sestavy Domácí: Kovář – Vitík, Sørensen, Krejčí /K/ – Wiesner (82. Mejdr), Sadílek, Kairinen (71. Laçi), Zelený – Čvančara (71. Jankto), Kuchta (82. Mabil), Haraslín (56. Minčev). Hosté: Berkovec – Hrabina, Šural, Hlavica, Granečný – Texl, Falta – Alli, Ševčík (71. Fousek), Divíšek (85. Rogožan) – Řezníček /K/. Náhradníci Domácí: Vorel, Heča, Mejdr, Panák, Højer, Daněk, Jankto, Laçi, Mabil, Minčev, Pavelka Hosté: Hrubý, Štěrba, Matejov, Blecha, Rogožan, Nečas, Hladík, Fousek Karty Domácí: Kairinen, Sadílek, Jankto Hosté: Hlavica, Divíšek, Šural Rozhodčí Radina – Kříž, Hrabovský Stadion epet Arena, Praha Návštěva 17 266 diváků