Veselý výhrami vrací Svědíkovi divizi. Pohár? Je to divné a nefér, říká kouč

Jak hodnotníte vítězný souboj se Slováckem?

„Oba týmy na sebe byly velmi dobře nachystané z hlediska taktického plánu, hráli jsme spolu před měsícem a všichni se snažili poučit. Slovácko eliminovalo naši útočnou hru a naše defenziva fungovala dobře. Nebyl jsem spokojený s ofenzivní složkou, první poločas byl nezáživný, taktické šachy. Týmy se dostávaly do závarů jen po standardkách. V poločase jsme si řekli, že chceme být aktivnější, víc točit hru a nehrát stereotypně. Branka nám pomohla, tyhle zápasy se takhle hrají. Byli jsme aktivnější, ale za stavu 1:0 je utkání na vlásku. Výhry si vážíme, víme, že se nerodila lehce. Nebylo to po super oslnivém výkonu, spíš po taktickém. Plus bojovnost.“

Po Plzni jste říkal, že na vás Martin Svědík bude mít pifku, teď asi bude ještě větší.

„S Martinem se známe dlouho, hráli jsme spolu v Bohdanči, pak jsme spolu dělali profilicenci a startovali jsme spolu kariéru v divizi C v letech 2007 nebo 2008. On trénoval Pardubice, já Letohrad. Mám mu co vracet. Xkrát jsem to musel kousnout, že jsme prohráli 0:1. Teď to musí vzít on. Jestli to dobře dopadne, tak na jeden souboj ještě dojde, pokud se nám podaří uhrát šestku.“

Co jste výkonem proti Slovácku vzkázali Slavii, se kterou hrajete ve středu?

„Nic. Nic vzkazovat nechci, to bude úplně jiná typologie zápasu. Nad Slavií jsme ani nepřemýšleli, teď jedem na hotel a začnu řešit Slavii, čeká mě bezesná noc, budu do rána koukat na video. Někde jsem četl, že Slavia je doma stoprocentní. 39 bodů a prý poslední tři soupeři vystřelili dohromady sedmkrát. Začal bych tím, že vystřelíme víckrát než ti tři dohromady. Nejedeme tam poražení, ale respektujeme, že jedeme k velkému favoritovi, který je silný zejména v domácím prostředí. Ale my tam nechceme dát svojí klokaní kůži lacino.“

Trénovali jste téměř kompletní, ale do zápasu jste oproti Plzni moc změn neudělal. Proč nehrál třeba Aleš Čermák?

„Aleš je zapojený v tréninku, ale má nějaké vyšetření a uvidíme, jestli ho pustí už do zápasu na Slavii. Uvidíme, jestli to bude velká komplikace, nebo ne. Nečekali jsme ji, mysleli jsme, že už v Edenu nastoupí.“

Sice bylo utkání plné soubojů, ale žádná žlutá karta. Co na to říkáte?

„Musím pochválit rozhodčího Orla, byť jsem s některými věcmi nebyl spokojený. Ale po utkání musím říct, že ho pustil velmi dobře. Dokázal si hráče ukoučovat a zápasu to prospělo. Měl jsem z toho strach, protože byly puštěné zákroky, které byly na hraně, ale klobouk dolů, jak to ustál.“

Jste čtvrtí a v semifinále poháru. Jak pracujete s týmem, aby se vezl na vlně, ale zároveň zůstal nohama na zemi?

„Učíme se za pochodu z vlastních chyb. Pořád se snažíme odladit náš systém, který se rodí. Po odchodu Romana Květa a Hronka jsme ho museli upgradovat, zapadli noví hráči. Zrovna tak uprgadujeme i naše cíle. Po loňské sezoně byla logicky hlavním cílem záchrana a šli jsme po ní. Pak jsme chtěli udělat středovou skupinu a když jsme v zimě cítili, že je možné se bít o tahle místa, chceme to zas. Dokud nebudeme mít jistou šestku, nechci mluvit dál, ale princip sportu je, že se chcete zlepšovat a pokud máte na dosah čtvrté místo, musíte se o něj pokusit. Jsem ten poslední, co bude hráčům říkat, že máme nahráno, to je špatná strategie. Když se mužstvo uspokojí, je to špatně. Musíte si dávat cíle, ale musí být realistické. Aktuálně se nemůžeme bát říct, že chceme šestku, případné čtvrté místo se rozhodne až v nadstavbě.

A co další cíl? V poháru jste dva zápasy od trofeje.

„K vítězství v poháru máme pořád stejně daleko jako na začátku. Čeká nás Slavia, ten nejhorší možný protivník. Musím si rýpnout do asociace: Nemyslím si, že je úplně fér, aby dva týmy hrály v sobotu a dva v neděli, tomu se dalo předejít. I vzhledem k šířce kádru je den navíc výhodný pro Slavii, to prostě nebylo fér. Zrovna tak Sparta hrála v neděli a Budějovice v sobotu. Nevím, jestli se nad tím někdo vůbec zamyslel. My končíme teď, proto jedeme rychle na hotel na rychlou regeneraci a bude se pracovat na hráčích. Máme minisoustředění, abychom se z toho dostali, ale 24 hodin je strašně moc velký náskok na regeneraci. Přijde mi to divné. Na druhou stranu, když šance je, musíte se o ni pokusit. My jsme povinni se o to pokusit vzhledem k našim fanouškům. V očích všech nejsme favorité, Slavia svými výkony budí respekt, dostali jsme tu od ní čtyřku, je sebevědomá a věří si. Ale každý může postavit jen jedenáct hráčů my bychom rádi napsali příběh, kdy outsider překvapí toho silného, to jsou příběhy, které mají lidi rádi. Uvidíme.“

Co by pro vás znamenalo vrátit Bohemku po 36 letech do pohárů?

„Takhle nepřemýšlím. Až se to stane, rád odpovím, ale teď přemýšlím, kolik mě čeká sledování Slavie. Musím se zpětně podívat na pár zápasů a něco vystřihnout. Nad tímhle není čas přemýšlet.“

U Slavie je šíře kádru úplně jiná než u vás, ale vám se také daří skvěle nahrazovat absence...

„O tom jsem dnes mluvil při přípravě. Jsme rodina. Jeden tým – jeden sen. Máme své cíle, ale aby se cíle mohly dosáhnout, musí to akceptovat všichni jedinci. Pokud někdo bude špatně nastavený v hlavě, nemůžete nikdy nic dosáhnout. Nevadí mi, když je někdo kyselý nebo naštvaný, pro to mám pochopení, to znám. Ale vždycky chci, aby byli hráči dobře nastavení do utkání, v tom jsem nekompromisní. Už jsem tu měl konflikt s hráčem, který dobře nastavený nebyl, a hodně rychle jsme si to vyříkali. Od všech očekávám absolutní loajalitu pro tým. Pokud bych měl udělat rozhodnutí, které by poškodilo jednotlivce, ale bylo by prospěšné pro tým, tak bych ho vždycky udělal. A tým pak vynese jednotlivce. Třeba teď Berana s Kadlecem do reprezentace. Nikdy to není tak, že jedinec utáhne tým, naopak tým vytáhne jedince.“