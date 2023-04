Nemám důkaz! Poslechněte si, jak řešili sudí a VAR Čvančarův (ne)gól

Asistent Jiří Kříž (pobízí hlavního Radinu): „Pojď, pojď, pojď, Máro!“

Kříž (k útočícím hráčům Sparty): „Hraj, hraj.“

Kříž: „To je ruka! To byla ruka. Tohle byla ruka. Podle mě byla ruka.“

VAR Ondřej Berka: „Videokontrola, videokontrola.“

Kříž: „Ruka!“

Kříž (ne zcela srozumitelné): „Rozhodčí, dobrý?“

Kříž: „Za mě ruka. (nesrozumitelné) Rukou.“

Berka: „Vydrž, kontrola, kontrola, já tam tu ruku potřebuju nějak najít.“

Hlavní Marek Radina: „Dobrý, dík.“

Radina (hovoří s hráči Sparty): „Počkáme, musíme to zkontrolovat, jo? Písknu, dík.“

Radina (k Čvančarovi): „To tam plácneš rukou podle mě.“

Radina (patrně k Čvančarovi): „My to kontrolujeme. My to kontrolujeme. V klidu, jestli máš pravdu, tak to zkontrolujeme, v klidu.“

Berka: „Video. Vydrž, vydrž, já to potřebuju najít.“

Radina: „Jo, čekáme.“

Radina (k Čvančarovi): „Tomáši…“

Čvančara: (nesrozumitelné) „…fakt do obličeje.“

Radina (k Čvančarovi): „Přestaň na mě řvát, já s tebou taky mluvím normálně. V klidu, já to kontroluju, v klidu. Buď v klidu, jo. Jestli jsem to viděl blbě…“

Radina: „Za mě to hrál rukou do branky, teda, nevím, jak…“ nesrozumitelné

Berka: „Jenom info ze hřiště. Vy jste pískali ruku, jo, kluci? Je pískaná ruka?“

Radina a Kříž: „Ruku, jo, ruku. Ano, ruka.“

Berka: „Vydrž, jo, já se ji tam snažím najít. Určitě je to obličej a potom nevím, jestli se to tý ruky dotkne.“

Radina: „Dobrý.“

Radina k Čvančarovi: „Tome, Tome, já vím, žes to nechtěl udělat. Počkej, počkej, můžeš mě to nechat doříct?“

Čvančara: nesrozumitelné (o skluzu)

Radina k Čvančarovi: „Můžeš mě to nechat doříct deset vteřin?“

Berka v tu chvíli u videa mávne rukou s gestem marnosti.

Radina (k Čvančarovi): „I kdyby to bylo do hlavy a jenom ti to škrtne ruku, tak ten gól neplatí podle pravidel, proto to kontrolujeme. Takhle jsem to viděl. Jo, v klidu, jo.“

Radina (asi ke Krejčímu k předchozí situaci): „Počkej, je to venku, Láďo, jo? V klidu. Bylo to venku. (asi opět k Čvančarovi) Tak jsem to viděl, třeba jsem to viděl špatně, tak počkej.“

Radina k Berkovi: „Béřo, jak to vypadá?“

Berka: „Počkej, já vůbec nejsem schopnej rozklíčovat, jestli se to tý ruky dotkne.“

Radina: „Dobrý, dobrý.“

Patrně Kříž: „Hodinky, Máro, jo?“

Radina: „Ještě jednou?“

Patrně Kříž: „Ukaž hodinky.“

Berka: „Tím, že jste pískali ruku, já absolutně nemám záběry, jestli se to tý ruky dotkne, nebo ne, jo, já se můžu jenom domnívat. Nemám důkaz prostě, nemám důkaz. Musím…“

Radina: „Takže hrajem dál, jo?“

Berka: „Nechávám to vaše rozhodnutí na hřišti.“

A jak se k této sporné situaci z Letné staví komise rozhodčích?

O Čvančarově (ne)gólu říká: „Rozhodčí neuznali branku domácího družstva. Z dostupných záběrů nelze prokázat, že se jednalo o hraní rukou, branka měla být uznána. Rozhodčí odpískal ruku na základě informace od asistenta rozhodčího. K uvedené situaci přikládáme komunikaci mezi rozhodčími a VAR,” uvedla Komise rozhodčích. Tu už známe.

Vedení arbitrů tak ale vlastně ani u tohoto okamžiku nehodnotilo výkon VAR Ondřeje Berky. Proč? Ve chvíli, kdy sudí rozhodne, že se jednalo o hru rukou, VAR nemá za úkol „prokazovat, že se jednalo o hraní rukou”. Má prokázat, že se nejednalo o hraní rukou. To se Berkovi nepodařilo a Komise rozhodčích mu to evidentně ani nevyčítá.

První uznaný Řezníčkův gól vidí Komise rozhodčích velmi podobně jako situaci po změně stran, kdy Tomáš Čvančara přiťukl balon Tomáši Wiesnerovi do cesty na třetí branku.

Komise jen suše konstatuje, že rozhodčí uznali branku družstva. Nehodnotí jako mnohdy jindy, zdali správně, či nikoliv. „Jednalo se o hraniční situaci, kterou lze bez ofsajdové čáry obtížně vyhodnotit,” sdělilo vedení arbitrů v komuniké.

