Zpravodaj o triumfu PSG přímo z Paříže: Francie žasne. Oslavy jako velký blázinec

V Paříži působí dlouhé roky, takřka dokonale zná tamní prostředí, kulturu i mentalitu lidí. Jan Šmíd, uznávaný zpravodaj České televize, sledoval se svými kolegy triumf v Lize mistrů přímo ve francouzské metropoli. V povídání pro Sport popisuje, co historická demolice Interu ve finále a první zisk ušatého poháru znamená pro klub i francouzskou veřejnost. „Šejkové se konečně naučili, jak má klub správně fungovat,“ popisuje proměnu organizace, která pod katarským vedením čtrnáct let čekala na to, než dosáhne na největší klubovou evropskou trofej. Popisuje i dění přímo v Paříži, kde se po sobotním úspěšném finále spustily divoké oslavy.

Jak to v Paříži v sobotu v noci vypadalo?

„Bylo to docela ostré. Jeli jsme na Champs-Élysées, policie se snažila zablokovat ulici, aby se tam nedostali další lidi, už tam bylo úplně plno. Slavilo se po celé Paříži, asi 450 lidí bylo zatčených. Kolem půlnoci se to policisté v některých případech snažili trošku pacifikovat slzným plynem. Nedokázali jsme se přímo tam dostat kvůli uzavřeným cestám, ale dalo se to čekat. Park princů byl plný, všichni jeli po zápase do centra města. Když se nedostali na jedno místo, zkoušeli se dostat na jiné. Byl to obrovský zmatek.“

Samotné finále jste se štábem sledovali kde?

„Přiznám se, že pro mě už to moc není, jel jsem do města hlavně z pracovních důvodů, sám bych tam nikdy nezamířil. Jak jsem říkal, byl to šílený blázinec. Zažil jsem to i v minulosti po reprezentačních zápasech Francie. Jsem rád, že jsme se s kolegy dostali domu zdraví. Kvůli technice jsme museli jet autem, naštěstí se mu také nic nestalo. Třeba když Alžírsko vyhrálo Africký pohár (2019), skákali nám někteří lidé přímo po autě, to se houpalo ze strany na stranu. Teď jsem měl často podobný pocit. Pro kameru jsou podobné události velmi složité. Když ji rozsvítíte a chcete s někým mluvit, obklopí vás hlouček lidí, začnou kolem vás skákat. Není to nepřátelské, oni se chtějí bavit. Teď při oslavách se na takové lidi napojily v nočních hodinách některé bandy z předměstí, které přijely vyvolávat konflikty s policií. Došlo také k rabování obchodů, to je tady bohužel součást podobných událostí. Ale většina lidí měla velkou radost a byli přátelští.“

Chystá se v dalších dnech oficiální průvod týmu městem?

„Řeší se, jak to bude vypadat. Někteří obchodníci na Champs-Élysées protestovali, že by tam projížděl autobus s fotbalisty, že by to způsobilo další