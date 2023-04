Expert o Baníku: Pořád jen jména... Baroš to nezachrání, TOP byl Smetana

Pavel Hapal mluvil na tiskové konferenci po remíze 0:0 s Libercem o Milanu Barošovi jako motivátorovi. Nevyznívá to však poněkud vůči němu jakožto k hlavnímu kouči poněkud zvláštně? Spousta fanoušků se totiž ptá: A to jako trenér hráče nenamotivuje?

„Vidím to tak, že si s tím Pavel asi neví rady. O mentalitě a charakteru mluvím pětadvacet let, zaujal mě tím už kdysi Guus Hiddink, který byl v PSV Eindhoven úspěšný i přesto, že mu rozprodali mančaft. Všichni se pídili po důvodech a on je vysvětloval tím, že ho nezajímá jen to, co umí hráč s míčem, ale právě mentalita a charakter. Měl jsem to stejně. Já třeba nedám dopustit na Pepu Jindřiška, který začal hrát ligu v Jablonci za mě. Z těchto poctivců jsem měl vždycky lepší pocit, ačkoli se říkalo, že spíš uspějete s grázly. Není to tak. Postupem času na to došla Slavia i Sparta a teď už i Zlín, který zjistil, že s nedisciplinovaným Martinem Fillem to nepůjde.“

A Baník?

„Pouhá motivace Milanem Barošem nemůže stačit. Pavla Hapala znám dobře už od dorostu, vždycky to byl slušný kluk. Žádný gauner. Ani fotbalově, ani lidsky. Je to ideální typ pro uklidnění atmosféry v šatně. Má jednání na úrovni, nadhled, zkušenosti, za sebou hráčskou i trenérskou kariéru. Hodně čerpá z Karla Brücknera, což je v pořádku, není nic na závadu. Stabilizace se mu na konci podzimu povedla, ale teď musí přijít další fáze.“

Progres.

„A to výběrem způsobu hry i rozestavení, které bude pasovat na typologii mužstva. Aby hráči přesně věděli, co a jak mají hrát. To je daleko důležitější než nějaké motivační řvaní a plácání se. Hráči si o tom stejně kolikrát myslí své... Podívejte se na Slavii, vůbec jsem nepochyboval o tom, že Olayinku nahradí, protože trenér Trpišovský umí najít správné řešení. Personálně, takticky i mentálně. Tohle Pavel Hapal zatím nezvládl.“

Máte pro to vysvětlení?