Nejstarší střelec ligy Hübschman: Mám radost, ale není to skvělá vizitka

Psal se začátek března 2018. Tomáš Hübschman měl za sebou skoro šedesát startů v národním mužstvu, angažmá ve Spartě a také téměř tři stovky vystoupení v dresu Šachtaru Doněck, s ním vyhrál kupříkladu Pohár UEFA. Prostě velká kariéra.

Jenže až v šestatřiceti letech zaevidoval v jabloneckém triku první trefu v domácí soutěži. Trefil se ve Zlíně, a to zblízka. Od té chvíle neochvějně drží normu jednoho zásahu na sezonu, po středečním střetu se Slováckem je na šesti zásazích.

„Z jedné strany jsem rád. Ale nevím, jestli je to úplně dobrá vizitka, jsem prostě nejstarší. Být v něčem nejstarší není úplně výhoda. Já si víc vážím týmových než individuálních úspěchů. Radost jsem měl, ale musím šetřit síly, nebudu tady běhat kolečka,“ usmíval se Hübschman. „Navíc mě to něco bude stát. Nebudu říkat částky, jsem pokladník, ale budu mít proti sobě silný parlament,“ vykládal.

Jenže způsob, jakým se zapsal do kronik, jako by nebyl v jeho stylu. Hübschman je precizní pracant středu pole. Sbírá míče, rozehrává, na velikášské věci ho však neužije. Tentokrát se (asi) rozhodl, že to bude jinak.

Už v prvním poločase mohl skórovat. Ambiciozně napálil z voleje padající balon, ten skončil na břevně. To byl byl gól ve stylu bombardéra Waynea Rooneyho! „Snažil jsem se jen trefit balon a bránu. Povede se to jednou z deseti. Devětkrát to letí na tribunu nebo tady dolů do Kauflandu. A lidi se smějí,“ popisoval.

Vyšlo to až ve druhé části, když hosté vedli. V hostujících barvách se zaskvěl střídající Jan Kalabiška, který využil jalového bránění dvojice Vladimir Jovovič, Pavel Šulc. Hübschman reagoval do stejné brány, do níž poslal míč protivník. Za vápnem si počkal na odražený balon a placírkou krásně obstřelil gólmana. Klasická „obalovačka“.

Pokořen byl Filip Nguyen, jeho osudový sok. Hübschman dal v lize šest branek, nynějšího brankáře Slovácka překonal třikrát.

Stal se tak novým rekordmanem. Sesadil záložníka Pavla Zavadila, který se v roce 2019 prosadil za Opavu v 41 letech a třech měsících. Hübschman už držel primát v únoru - jenže jen pár minut. Dal gól v Ostravě do sítě Baníku, střelu však tečoval do sítě domácí útočník Jiří Klíma a gól byl nakonec označen jako vlastní. „To šlo úplně mimo mě,“ ujišťoval Hübschman.

Uvidí se, zda bude rekord ještě vylepšovat. Nebo vylepšovat, prostě natahovat… V létě mu končí kontrakt, který má tradičně na jeden rok. „Budu se snažit dohrát sezonu, pak uvidíme co zdraví. Jestli mě bude chtít majitel, trenér,“ neprozradil, zda bude pokračovat. V Jablonci s tím dozajista počítají.