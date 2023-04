Bohemians: klub na vzestupu, co zažil i těžké časy. Proč je ve znaku klokan?

1968 - Tonda Panenka nastupuje

Nejslavnější osobností Bohemians je zcela určitě Antonín Panenka, který do klubu poprvé přišel už jako žák v roce 1959 a první seniorský ligový zápas v jejím dresu odehrál o 9 let později v Teplicích. Navzdory nabídkám nejen z pražských „S“ fotbalový reprezentant ve Vršovicích zůstal až do podzimu 1980, kdy přestoupil do Rapidu Vídeň. V oblíbeném Ďolíčku se rozloučil se svou hráčskou kariérou v květnu roku 1981. Během 14 sezon odehrál za zeleno-bílé 230 prvoligových zápasů a vstřelil 76 gólů. Do paměti fanoušků se zapsal především snahou pobavit publikum, předvést něco nečekaného a nesmíme opomenout ani jeho originální pokutové kopy.