Trpišovský o venkovní bídě: Žádný psychický problém, derby to neovlivní

Renomovaný psychiatr Chocholoušek by musel do aparátu poníženě hlásit, že se to nestává jednou za deset let, ale dokonce čtyřikrát za měsíc a půl. Zhruba od poloviny února platí, že Slavia venku v lize nevyhrává. A při této příležitosti – po remíze v Mladé Boleslav 1:1 – pronesl záložník Lukáš Provod nápadně související výrok: „Derby je jiný zápas, hraje se v Praze, takže to skoro ani není venku…,“ usmál se, když připomněl blížící se očekávaný střet se Spartou na Letné. Jako by si už dělal starosti z dalšího výjezdu…

„Nic psychického to ale není,“ odmítl hned dotaz Sportu, jestli si on a jeho spoluhráči nenosí tohle břímě v hlavách.

„Nechci se na nic vymlouvat, ale když se na to podíváme, tak jsme zkrátka zvyklí hrát doma, je to faktor, hraje se nám tam dobře. Ve venkovních utkáních hraje roli například terén, ale opakuju, nevymlouvám se, vím, že je to pro všechny stejné. Jen venku nedominujeme tak jako doma,“ pokračoval dál Lukáš Provod.

V Teplicích, Českých Budějovicích, Liberci a i teď naposledy v Mladé Boleslavi Slavia pokaždé prohrávala. Pokaždé přitom měla poměrnou evidentní územní převahu, ovšem porovnáme-li to s domácími vystoupeními, zdaleka si nevytvářela svému tlaku navzdory větší počet gólových šancí.

„Když vezmu naše výkony, nemyslím si, že by šlo o psychický problém, protože to jde vzestupně od nejhoršího v Teplicích po dobrý v Mladé Boleslavi. Kdyby to bylo obráceně, tak by to tak mohlo být… Venku nám chybí klid v pokutovém území, připravit si to komfortněji, zkrátka větší kvalita, to tam musíme přinést,“ tvrdí kouč Jindřich Trpišovský.

„Chybí nám nějaký lehký gól. Možná je to až moc velké chtění, nedaří se nám ten klid a rozvahu přenést z tréninku do zápasu, zkušeně to v něm prostě proměnit,“ myslí si Trpišovský.

„Každá z těch ztrát byla trošku jiná. V Teplicích a v Budějovicích jsme hráli špatně, v Liberci už to bylo lepší, ale dostali jsme gól v nastavení, ani teď to nebylo špatné, ale vytěžíme hrozně málo z tlaku, který máme,“ konstatuje dál slávistický kouč.

Nezbývá, než si po vzoru Lukáše Provoda v kabině namluvit, že příští víkend na Letné Slavia až tolik venku hrát nebude, a že se její měsíc a půl dlouhé čekání na výjezdovou výhru v příhodný čas zlomí…

„Je to nepříjemná ztráta, protože nám tyhle body chybí, ale nic se pro nás nemění, derby bychom stejně chtěli vyhrát, na příští zápas to mít efekt nebude,“ věří Trpišovský.