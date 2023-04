Trpišovský a spol.: nová smlouva ve Slavii! Tvrdík: Mají unikátní schopnost

Fotbalová Slavia se dohodla s trenérem Jindřichem Trpišovským na prodloužení smlouvy! Sedmačtyřicetiletý kouč podepíše v pátek po otevřeném tréninku v Edenu před derby nový tříletý kontrakt, to samé platí o jeho asistentech Zdeňku Houšteckém, Jaroslavu Köstlovi a Štěpánu Kolářovi. Původní smlouva měla trvat do 30. června s následnou dvouletou opcí, kterou obě strany po vzájemné dohodě nevyužily a uzavřou nový kontrakt.

Trpišovský přišel do Slavie v polovině sezony 2017/18 a stal se nejúspěšnějším trenérem klubu v samostatné historii. S týmem získal třikrát ligový titul a domácí pohár a velkou stopu zanechal s mužstvem i na evropské scéně. Červenobílí pod jeho vedením podruhé v historii postoupili do skupiny Ligy mistrů a třikrát došli v pohárech až do čtvrtfinále.

„Společně jsme dostali Slavii z nuly na 32. místo klubového žebříčku UEFA. Jejich schopnost dostat z hráčů to nejlepší, zlepšovat je ve všech směrech, a poté jim otevírat cestu do top evropských soutěží je v Čechách naprosto unikátní,“ ocenil Tvrdík dosavadní působení trenérského týmu v Edenu.