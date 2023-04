Zbrojovku v krizi přebírá někdejší kouč Sparty či Bohemians. Dostálek končí

Brněnské fotbalisty na jaře nezastihla forma, která by byla hodná nejlepšího střelce ligy Jakuba Řezníčka. Zbrojovka se začala povážlivě přibližovat poslednímu místu tabulky. Naposledy v jihomoravské metropoli slavili výhru 18. února, kdy doma přemohli Baník. Další snaha o udržení Brna v nejvyšší soutěži už se netýká Richarda Dostálka. Na jeho post hlavního kouče byl vybrán Martin Hašek, který se vrací do první ligy po čtyřech letech.

Pro třiapadesátiletého Haška je Brno po Spartě a Bohemians 1905 třetím působištěm v první lize. Naposledy trénoval v závěru minulé sezony druholigové Ústí nad Labem.

„Byl jsem osloven majitelem klubu a rozhodl jsem se nabídku přijmout. Zbrojovka je pro mě historicky velký klub, to za prvé. A za druhé tu vnímám obrovský potenciál, který není podle mého názoru plně využitý. Myslím, že to má co do činění se stadionem - v momentě, kdy by se podařilo na vhodném místě postavit pěkný stadion, zařadilo by se Brno automaticky k top klubům Česku,“ citoval klubový web Haška.

Dostálek působil ve Zbrojovce od podzimu 2020, v minulém ročníku ji dovedl zpátky mezi elitu. Pod jeho vedením se týmu povedla i podzimní část, na jaře ale Brňané porazili pouze ostravský Baník. Z posledních šesti kol uhráli pouhé dvě remízy a propadli se až k barážovým příčkám. Naposledy podlehli v sobotu 1:2 Hradci Králové.

Nového kouče čeká jasný úkol: zachránit pro Brno prvoligovou příslušnost. První překážkou budou v neděli v domácím prostředí Pardubice. „Do té doby se dá udělat dost práce a to zejména na poli mentální přípravy. Nejdůležitější ale je nastavit hlavy, aby hráči nebyli svázaní jarní historií a hráli maximum toho, co umějí, na co jsou fyzicky připravení a třeba to, co předváděli na podzim,“ zdůraznil Hašek.

Na Brno má dobré vzpomínky, vstřelil tam svůj první ligový gól a rád vzpomíná na bitvy s tehdejším Boby na stadionu za Lužánkami. „Před 35 000 diváky jsem si připadal jako v bundeslize,“ řekl. Ze současného kádru zná Jakuba Nečase, Josefa Divíška a Martina Berkovce. „A s Kubou Řezníčkem jsem hrál, když jsem končil kariéru v Příbrami,“ dodal Hašek.