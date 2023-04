Čvančara musí přitvrdit, Slavia dostala do rozkroku a otrokář Pulpit

Na řeč těla Tomáše Čvančary po střídání v Pardubicích nepotřeboval kouč Priske žádného tlumočníka a rychle poslal svého střelce rovnou do kabiny. Dobrá práce, ale nová Liga naruby nabízí mladému útočníkovi pořádnou inspiraci pro to, jak rozvířit stojaté vody v kabině. Tak schválně: příště? Dojde ale i na letecký spoj pro Christose Zafeirise přímo do Mladé Boleslavi, obranáře Tomáše Chorého a tentokrát zabrousíme i do nižších soutěží: recept na zaručený úspěch v nich totiž nabízí protřelý světoběžník a zkušený otrokář Martin Pulpit. Podívejte se na fotbal z nadhledu!