Zafeiris vs. Sadílek jako klíč k derby: osobnosti, maratonci a hybné páky

V kontextu současné venkovní formy Slavie je hráčem, od kterého hrozí Spartě v derby největší nebezpečí. S trochou nadsázky by se dalo říct, že možná jediným. Christos Zafeiris potřeboval jen pár startů na to, aby ukázal, že je v měřítku FORTUNA:LIGY těžký nadstandard. Letenští však proti němu nasadí další těžký kalibr. Lukáše Sadílka. Právě jejich minisouboj může do značné míry nadefinovat vyústění sobotního hitu. „Jsou to hybné páky většiny akcí,“ souhlasí expert Miroslav Jirkal.